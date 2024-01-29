曼哈頓鷹架氾濫 區長李文籲盡快解決

華埠許多鷹架已經存在四五年之久，不僅影響市容，還加重了社區居民的負擔。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)辦公室日前發布關於曼哈頓鷹架的最新報告。報告發現，曼哈頓最老的鷹架已存在長達14年之久。李文稱曼哈頓的鷹架已經「泛濫成災」，存在嚴重的安全隱患與衛生風險。他正在推進政策改革，並加速解決建築所有權糾紛的仲裁問題。

報告顯示，位於曼哈頓中城東的基普湾(Kips Bay)的紐約市 法醫辦公室(the city medical examiner's office)一側的鷹架已經存在了超過14年，是曼哈頓最古老的鷹架，樑柱已經生鏽。市府最初在2009年進行建築維修時發放了搭建鷹架的許可證。但由於建築的「所有權問題」，這個鷹架在工程完成後一直未拆除，延續至今。

報告提到，曼哈頓還有其他七處建築籠罩在嚴重老化的鷹架之下，時間長達6到13年。報告發布前一個月，哈林區(Harlem)剛拆除了一處存在了21年的鷹架。市長亞當斯表示這是他「拆除鷹架」計畫的第一步。該計畫將加速拆除紐約市縱長約400哩的鷹架。

目前，紐約全市共有約9000處建築被鷹架包圍，占據了全市人行道空間的3%。其中，曼哈頓就有近4000處鷹架。市府表示，這些鷹架既有礙觀瞻，還可能會成為藏汙納垢的衛生盲點。

曼哈頓華埠 也是鷹架氾濫的重災區。據民主黨65D區領袖于金山介紹，這一問題主要是由於紐約市房屋局效率低下。需要進行建築修復後卻不及時檢查，業主自然也就無法拆除，而且還需要定期繳納費用。于金山表示，華埠許多鷹架已經存在四、五年之久，不僅影響市容，還加重了社區居民的負擔。很多鷹架下方已經成了遊民的居所，給社區增添了不安定因素。

李文表示他正在與市長合作，推進修改1998年第11號地方法(Local Law 11 of 1998)，為鷹架設定時限。根據該法，全市六層以上的建築必須定期檢查外牆，如果樓宇局認定其不安全，則業主必須在建築外圍安裝人行道安全棚等保護設施，保護行人免遭高空落物傷害。不過由於沒有對業主的維修工期設限，導致其在客觀上鼓勵了業主拖延工程、並讓這些原為臨時設施的鷹架長時間存在。