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議員提案零售業安全法 商家怨燒錢

記者張心／紐約報導
由於紐約市零售盜竊現象猖獗，州參議員提議強制商家進行防衛措施。(記者張心／攝影)
由於紐約市零售盜竊現象猖獗，州參議員提議強制商家進行防衛措施。(記者張心／攝影)

由於紐約市零售盜竊現象猖獗，皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近日提出「零售業安全法」(Retail Worker Safety Act)，強制要求商家自行聘請保安、加裝警鈴、做好監控；此舉遭到店主抗議，直指安裝費高昂，治安失敗成本不該由受害者承擔。

新提案的具體要求為，零售業主需要自行評估店內的暴力犯罪風險；安裝更好的戶外照明和加密保險箱；對員工做好安全培訓；曾遭受過扒手盜竊的店家，必須聘請保安；擁有50名及以上員工的店家，必須安裝警鈴；商家還需記錄和報告店內發生的暴力違法事件。

紐約市小商家和雜貨店協會(Bodega and Small Business Association of New York)創始人馬特(Francisco Marte)預計，配合下來整套花費在20萬元，「許多小商家會難以承受，到時不得不倒閉。」；他認為，極左派提出的保釋法改革才是「罪魁禍首」，但結果卻要受害者承受。

羅斯曼男裝店(Rothmans)的共同所有者吉登(Kenneth Giddon)也指出，這是典型的將立法錯誤歸咎於受害者的案例，「我們被搶劫了，結果卻是我們的錯。」；他表示，新提案要求的在非營業時間聘請保安、每年兩次為其員工進行安全培訓都很「燒錢」。

根據市警最新統計，全市關於零售盜竊的投訴激增55.9％，在去年達到了5萬9137起，而疫情前的2019年僅為3萬7922起；零售搶劫案也增加了26.4％，從2019年的1萬3371起，增加到2023年的1萬6902起。

「這都是進步派推動保釋法改革一手釀成的錯誤。」州參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)批評拉莫斯的新提案，稱這是左派「試圖用創可貼治療槍傷」，「一切都歸咎於他們自己的短視政策，但他們卻將問題和成本轉嫁給小商家和納稅人。」

紐約市 零售業 暴力犯罪

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