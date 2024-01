議員提案零售業安全法 商家怨燒錢

由於紐約市零售盜竊現象猖獗,州參議員提議強制商家進行防衛措施。(記者張心/攝影)

由於紐約市 零售盜竊現象猖獗,皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)近日提出「零售業 安全法」(Retail Worker Safety Act),強制要求商家自行聘請保安、加裝警鈴、做好監控;此舉遭到店主抗議,直指安裝費高昂,治安失敗成本不該由受害者承擔。

新提案的具體要求為,零售業主需要自行評估店內的暴力犯罪 風險;安裝更好的戶外照明和加密保險箱;對員工做好安全培訓;曾遭受過扒手盜竊的店家,必須聘請保安;擁有50名及以上員工的店家,必須安裝警鈴;商家還需記錄和報告店內發生的暴力違法事件。

紐約市小商家和雜貨店協會(Bodega and Small Business Association of New York)創始人馬特(Francisco Marte)預計,配合下來整套花費在20萬元,「許多小商家會難以承受,到時不得不倒閉。」;他認為,極左派提出的保釋法改革才是「罪魁禍首」,但結果卻要受害者承受。

羅斯曼男裝店(Rothmans)的共同所有者吉登(Kenneth Giddon)也指出,這是典型的將立法錯誤歸咎於受害者的案例,「我們被搶劫了,結果卻是我們的錯。」;他表示,新提案要求的在非營業時間聘請保安、每年兩次為其員工進行安全培訓都很「燒錢」。

根據市警最新統計,全市關於零售盜竊的投訴激增55.9%,在去年達到了5萬9137起,而疫情前的2019年僅為3萬7922起;零售搶劫案也增加了26.4%,從2019年的1萬3371起,增加到2023年的1萬6902起。

「這都是進步派推動保釋法改革一手釀成的錯誤。」州參議會少數黨領袖奧特(Rob Ortt)批評拉莫斯的新提案,稱這是左派「試圖用創可貼治療槍傷」,「一切都歸咎於他們自己的短視政策,但他們卻將問題和成本轉嫁給小商家和納稅人。」