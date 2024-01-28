紐約華文作家協會 迎新送舊聯誼

畫家方書九在此次活動中展出其經典畫作「虎畫」紅樓夢十二金釵圖。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華文作家協會於27日在皇后區法拉盛 紐約華僑文教中心盛大舉辦迎新送舊聯誼會，匯集多元文化精粹，除了有校園民歌與優美的樂器演奏，還展出包括國畫家方書九的畫作、攝影師阮克強的自然生態攝影，以及蘇彩菁的看圖說故事等精彩畫作。此外，會上還邀請華裔作家宣樹錚與讀者交流新作「錦瑟無端五十弦」。逾百位社區民眾參與，座無虛席。

紐約華文作家協會會長鄭啟恭表示，之前由於疫情 ，所有的交流都被迫轉向線上，此次活動是協會首次在實體空間舉辦。活動不僅匯聚協會旗下的會員和作家群，還吸引了眾多藝術愛好者。歌曲作家周與立獻唱校園民歌「甜美的夢」和經典老歌「江水向東流」、「情人的眼淚」。畫家方書九則展出經典「虎畫」紅樓夢十二金釵圖畫作等。

鄭啟恭說：「我們每個人都是多才多藝的存在，不僅是畫家，也是詩人，我們共同在文學和藝術的世界裡揮灑創意。」她期待藉由這個時刻，與民眾好友共融文化與藝術的精粹，一同慶賀新年的來臨，並在這過程中進一步深化彼此之間的友誼。

作協副會長張鴻運則與前會長宣樹錚訪談新作「錦瑟無端五十弦」，宣樹錚表示，該作品是他抵達美國後創作的首部散文集，集結他在美國生活30年期間所撰寫的文章，這些文章記錄了他經歷的時代變遷、世事起伏及人生聚散，透過其特別的視角和感悟呈現。書中空間跨度橫跨從江南至新疆，不僅反映了時代背景對個人命運的影響，更引領讀者沉思逝去歲月的深遠意義。

僑教中心副主任王鈺淇表示，自中心翻新後，能夠藉此舉辦有深度的文化交流活動讓他們感到非常榮幸。宣樹錚的新書發布提供了一個絕佳機會和平台，透過欣賞新作品來感悟人生。