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基督教華人同工會感恩分享會暨就職禮

記者邢易霖╱紐約報導
金兌錫(左八)與鄭永佳(左六)出席活動，並向楊恩光(右六)及新任職員會成員頒發表揚狀。(記者邢易霖╱攝影)
金兌錫(左八)與鄭永佳(左六)出席活動，並向楊恩光(右六)及新任職員會成員頒發表揚狀。(記者邢易霖╱攝影)

紐約基督教華人同工會於日前在皇后區法拉盛舉辦51周年感恩異象分享會暨就職典禮。200多位會員和社區民眾到場與會，共同慶祝新職員會成員就任，並為此前貸款置辦的物業進行籌款。同工會旨在與社區建立情感聯繫，共享資訊，相互支援，互相鼓勵，共同尋求協作以推動事工的進展。

眾議員金兌錫(Ron Kim)與州眾議員鄭永佳(Lester Chang)出席慶賀活動，並向紐約基督教華人同工會主席楊恩光牧師及新任職員會成員頒發表揚狀，鼓勵他們在未來繼續為社區做出貢獻，促進民眾之間的溝通與交流。

他們表示，作為基督徒，共同前行至關重要，特別是在一些困難的時刻。社會中有很多人正在經歷困境，感到絕望。他們強調，重要的是每個人要擁有信仰，也要對自己有自信。這將有助於在困境中找到希望，並鼓舞人們共同努力建立美好社會。

同工會主席楊恩光表示，紐約市的華人信徒需要通過舉辦各種活動進行培訓，以提升他們的信仰素養並為社區帶來更多的福祉。為此，同工會不斷舉辦多場研討會和退修會，以促進牧師和傳道人的品質提升。同時，他們積極投入社區，帶來正能量。

為保持同工會的穩健發展，他們於1997年發起籌款購買會址的活動，直至2022年11月終遇到一個適合的物業。在去年3月，同工會成功籌募捐款及借貸，正式將物業購下。但目前仍有15萬元的貸款須償還，楊恩光希望能得到更多愛心人士的支持，呼籲大家慷慨捐助，協助同工會清還貸款、完全擁有這個物業，以更好地服務社區。

貸款 華人 眾議員

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