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松柏之家免費拍照 30華裔家庭歡樂留影

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙松柏之家社區中心、樂曦會、亞美醫師協會等組織，27日在松柏之家班森賀社區中心舉行「全家福攝影活動」。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙松柏之家社區中心、樂曦會、亞美醫師協會等組織，27日在松柏之家班森賀社區中心舉行「全家福攝影活動」。(記者顏潔恩╱攝影)

為即將到來的農曆新年，布碌崙(布魯克林)松柏之家社區中心、樂曦會、亞美醫師協會等組織，27日在松柏之家班森賀社區中心舉行「全家福攝影活動」，吸引約30個華裔家庭到來拍照留作紀念；華裔長者表示，過去鮮少有這樣的機會可以和家人合影，這次報名參加，拍攝過程的氛圍相當愉悅，覺得自己也年輕了不少，對於成品也相當滿意。

除以上的主協辦單位外，還有第一保健、中央保健等社區商家擺設攤位，贈送精美的年曆、新年海報、小禮物等；松柏之家當日也雇用專業的攝影團隊，並準備各種各樣的新年拍照擺件和道具，拍完後馬上洗出相片放入喜慶的紅色相框中，民眾當即就能帶回家，底片也會電郵給參與者。

松柏之家行政總監陳偉儀表示，此次是第一年舉辦全家福攝影活動，為接下來一系列的新年活動起頭，給華社增添溫馨的春節氛圍之餘，也增加社區凝聚力；她說，當日大約有30個家庭報名，為了提高效率，安排在不同的時間段拍攝，當日的反饋也相當正面，很多夫妻、父女、情侶檔現身，開心與財神爺合影。

移民自香港的潘氏夫婦表示，以前年輕時並沒有這種拍全家福的機會，直到現在退休，才閒下來過生活，並從中發掘合照留念的意義；妻子形容，拍攝過程很輕鬆，與丈夫拿著道具擺動作，彷彿回到年輕的時候，整個人青春了不少。

她也指出，家鄉的朋友習慣性會到照相館拍全家福，若不是松柏之家，在紐約恐怕不會和家人特地去相館拍，因此很感激；「照下來會給海外的朋友看」，潘太太興奮說道，照片在紅色相框的烘托之下變得喜氣洋洋，她也會當作新年裝飾來布置和點綴家裡。

一起拍全家福的潘氏夫婦。(記者顏潔恩／攝影)
一起拍全家福的潘氏夫婦。(記者顏潔恩／攝影)

華裔 布碌崙 退休

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