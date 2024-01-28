法拉盛華商會 42周年籌募餐會

法拉盛華商會舉辦2024年會暨第42周年基金籌募餐會。(記者劉梓祁╱攝影)

多年促進和支持華人 企業及商業活動的法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)，於26日晚在皇后區舉辦2024年會暨第42周年基金籌募餐會，全體職員及數百位社區代表和民選官員到場參與，為法拉盛地區的持續發展募集資源，並展現華人社區的團結和力量，以及彰顯凝聚力和企業家精神。

華商會自1982年創辦以來，作為華人社區的重要機構之一，致力於為華人企業家和專業人士提供交流合作平台，並促進社區商業經濟發展、建立與其他族裔的溝通渠道。本屆活動主題為「美國夢」，意在感謝主流社會創造的機會，同時展現和傳達在美華人的實力和光榮。

活動上，華商會首席顧問杜彼得致詞表示，已經過去的疫情造成了許多對華人的誤解，雖然如今餘波仍在，但華人社區逐一克服，無疑是實現和追逐美國夢的最好體現。他說，儘管商會成員來自不同地區，但不變共性是美國人的身分，均已是這個國家不可分割的部分，因此更應懷揣感恩的心，互相支持、擁抱差異、促進包容，共同面對未來的挑戰。

杜彼得還說，新一年社區中最重要的問題為治安，可市議會正推出過於激進的法案，完全和華人社區的需要相左，希望各市議員可以勇敢站出、反應民意。

會上華商會還表彰市警北皇后區署長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)，鼓勵其繼續加強與華人社區的溝通與合作，以更有效地應對治安問題；另一位獲獎者是市議員黃敏儀。杜彼得表示，希望通過表彰支持她。

華商會理事長王耀明說，2024年是求新求進、衝鋒向前、求善求美、全力以赴和呈現成果之年，並已在和團隊商討如何通過創新活動，以更好的服務社區、和居民交流。

同時到場的還有州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員 孟昭文、州眾議員金兌錫(Ron Kim)和紐約中華公所主席曾偉康等人。