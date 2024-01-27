中國人民對外友好協會訪亞總會 促交流

中國人民對外友好協會訪亞總會，雙方舉行座談。(記者胡聲橋╱攝影)

美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)近日在布碌崙 (布魯克林)8大道，與中國人民對外友好協會北大部副主任孫濤一行人舉辦座談會，回顧去年紐約州 政商友好訪華團成功訪問中國的經歷，並希望通過彼此的交流，促進美中兩國友好民間關係。

亞總會會長陳善莊表示，由他率領的紐約州政商友好訪華團，去年12月在中國訪問期間，得到了副主任孫濤的全程陪同。陳善莊說自己是時隔22年重回中國，看到期間的巨大變化興奮不已。

為紐約州政商友好團成功訪華做了諸多前期工作的中國駐紐約總領事館副總領事李仕鵬表示，中領館樂見更多領區內的地方民選官員訪問中國，也歡迎僑界和民眾常回中國看看，他們也會鼓勵更多中國人來美訪問，推動兩國關係。

去年作為紐約州政商友好訪華團四位州眾議員之一的鄭永佳表示，訪問期間他代表選民向中國傳達了一些關切，比如鋰電池、電信詐騙以及雙方的學生交流，也為促進紐約州農產品對華出口做了鋪墊。

此次孫濤一行人訪美，他說，此行在紐約見到新老朋友們倍感溫馨。紐約是他們這次訪美的第一站，停留一天後，他們將前往其他城市，促進美中民間交流。

出席座談會者包括潘力民、林華斌、麥德森、林慈飛、柳寶枝、許俊龍、高家順、王世欽、張勝旺、林里舉、伍麗華等人。