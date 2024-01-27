我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

華埠商改區年會 提升安全振興小商家

記者范航瑜╱紐約報導
過去一年，華埠商改區舉辦了總計47場活動，新開業的商店數量更達至少149家。陳作舟特別提到了世界日報的報導。(記者范航瑜╱攝影)
過去一年，華埠商改區舉辦了總計47場活動，新開業的商店數量更達至少149家。陳作舟特別提到了世界日報的報導。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓華埠商業改進區25日晚在東百老匯的麒麟金閣舉辦年會，回顧了一年以來的工作、匯報財務狀況、討論未來發展計畫，並同時進行了董事選舉。會議表示將與民選官員及相關機構一道，共同提升華埠安全，振興小商家。

華埠商改區年度報告指出，商改區去年的重點工作仍為加強衛生環保、提升華埠安全性以及振興華埠商業。商改區去年將62%的資金用於衛生治理，處理了近10萬袋垃圾，移除了7566處塗鴉。

去年，華埠商改區為小商家安裝了超過160台具備夜視功能的監控相機，大大提升了華埠居民的安全感。華埠商改區行政總監陳作舟說，這些相機甚至還幫助鄰近的小義大利解決了不少犯罪問題。他還特別強調了電動車火災問題，並對社區在災後重建方面所展現的堅強和韌性表示高度讚揚。

此外，陳作舟還分享了去年中華埠商改區舉行的一系列中華文化推廣活動，以及社區節日活動中的玩具贈送等舉措。過去一年，華埠商改區舉辦了總計47場活動，新開業的商店數量更達至少149家。據介紹，華埠的遊客數量在近三年內增加了63.5%。相比其他同等規模的商改區，華埠商改區以較低的營銷費用取得了同樣成功的成果。

曼哈頓副區長蘇頓詹姆斯(Keisha Sutton-James)親臨活動現場表示支持。她介紹了市府的資助項目(capital funding program)，並鼓勵非營利組織、學校等機構在2月22日前提交申請。同時，她鼓勵市民在2月28日前申請社區委員會(Community Board)，積極為治理華埠建言獻策，並稱這將是一個培養年輕人、擴寬他們視野和豐富履歷的絕佳機會。

曼哈頓華埠商業改進區27日晚舉辦年會。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠商業改進區27日晚舉辦年會。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 商改區 曼哈頓

上一則

獎學金月 布碌崙日落公園小學推廣大學儲蓄計畫

下一則

中國人民對外友好協會訪亞總會 促交流

延伸閱讀

華埠新春遊行路線公布區長將首辦新春早餐會

華埠新春遊行路線公布區長將首辦新春早餐會
亞裔女被搶萬元 屋崙警籲提防

亞裔女被搶萬元 屋崙警籲提防
當代藝術燈籠展揭幕 照亮金山華埠

當代藝術燈籠展揭幕 照亮金山華埠
當代藝術燈籠展26日揭幕 照亮金山華埠

當代藝術燈籠展26日揭幕 照亮金山華埠

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字