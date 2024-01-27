華埠商改區年會 提升安全振興小商家

過去一年，華埠商改區舉辦了總計47場活動，新開業的商店數量更達至少149家。陳作舟特別提到了世界日報的報導。(記者范航瑜╱攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區25日晚在東百老匯的麒麟金閣舉辦年會，回顧了一年以來的工作、匯報財務狀況、討論未來發展計畫，並同時進行了董事選舉。會議表示將與民選官員及相關機構一道，共同提升華埠安全，振興小商家。

華埠商改區 年度報告指出，商改區去年的重點工作仍為加強衛生環保、提升華埠安全性以及振興華埠商業。商改區去年將62%的資金用於衛生治理，處理了近10萬袋垃圾，移除了7566處塗鴉。

去年，華埠商改區為小商家安裝了超過160台具備夜視功能的監控相機，大大提升了華埠居民的安全感。華埠商改區行政總監陳作舟說，這些相機甚至還幫助鄰近的小義大利解決了不少犯罪問題。他還特別強調了電動車火災問題，並對社區在災後重建方面所展現的堅強和韌性表示高度讚揚。

此外，陳作舟還分享了去年中華埠商改區舉行的一系列中華文化推廣活動，以及社區節日活動中的玩具贈送等舉措。過去一年，華埠商改區舉辦了總計47場活動，新開業的商店數量更達至少149家。據介紹，華埠的遊客數量在近三年內增加了63.5%。相比其他同等規模的商改區，華埠商改區以較低的營銷費用取得了同樣成功的成果。