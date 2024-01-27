我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

獎學金月 布碌崙日落公園小學推廣大學儲蓄計畫

記者顏潔恩╱紐約報導
非營利機構NYC Kids RISE近日在布碌崙日落公園169小學舉辦「大學儲蓄計畫」宣傳活動。(記者顏潔恩╱攝影)
非營利機構NYC Kids RISE近日在布碌崙日落公園169小學舉辦「大學儲蓄計畫」宣傳活動。(記者顏潔恩╱攝影)

迎接1月「紐約市獎學金月」(NYC Scholarship Month)，非營利機構NYC Kids RISE近日在布碌崙(布魯克林)日落公園169小學舉辦「大學儲蓄計畫」(Save for College Program)宣傳活動，教育家長們如何使用獎學金帳戶，對孩子們的大學教育基金趁早規畫。

「大學儲蓄計畫」由紐約市教育局與NYC Kids RISE合作管理，面向全市幼兒園、一年級、二年級學生家庭，無論家庭收入或移民身分，每名學生入學時便會自動註冊一個NYC獎學金帳戶，激活後免費獲得100元的初始資金；接下來家長可依據自身情況，選擇是否開通家庭儲蓄帳戶，可與NYC獎學金帳戶聯名，此後往該帳戶儲蓄未來用於孩子大學或職業培訓的資金。

NYC Kids RISE社區參與助理陳海虹表示，激活獎學金帳戶、開設家庭儲蓄帳戶、存入至少5元的第一筆資金，每完成一個步驟能獲得25元，以此來獎勵家庭；不僅如此，本地組織、企業、愛心人士等都可以向NYC獎學金帳戶捐款，若家庭早日開通，便能獲得更多的助學基金。

169小學的校友兼捐款者Michelle Ng表示，作為第一代移民，非常了解移民家庭所經歷的問題與掙扎，其父母希望她與兄長都可獲得完善的教育，為實現「美國夢」奠定基礎；她回憶起過去的大學生活，在學費之外還要承擔費用不小的各種雜費、生活費，以致於需要做很多份兼職工作，「如果當初有這個獎學金帳戶，也許我的負擔會減輕很多。」

她現在從以母親名義設立的基金會中，撥款一筆資金給NYC獎學金帳戶，以造福更多家庭；並希望帶來拋磚引玉的效果，鼓勵其他有能力的人也奉獻愛心。

更多有關「大學儲蓄計畫」以及其中的NYC獎學金帳戶訊息，可諮詢學校家長協調員、瀏覽網站nyckidsrise.org、或致電(833)543-7473、電郵給[email protected]了解更多，有中文服務。

儲蓄 移民家庭 紐約市

上一則

紐約客談／華人買駕照再流行 惡風不可長

下一則

華埠商改區年會 提升安全振興小商家

延伸閱讀

華男24日在布碌崙過世 籲知情民眾告知身分

華男24日在布碌崙過世 籲知情民眾告知身分
布碌崙一夜四起槍擊案 五人喪命

布碌崙一夜四起槍擊案 五人喪命
布碌崙地鐵 男子墜軌被撞傷

布碌崙地鐵 男子墜軌被撞傷
紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字