獎學金月 布碌崙日落公園小學推廣大學儲蓄計畫

非營利機構NYC Kids RISE近日在布碌崙日落公園169小學舉辦「大學儲蓄計畫」宣傳活動。(記者顏潔恩╱攝影)

迎接1月「紐約市 獎學金月」(NYC Scholarship Month)，非營利機構NYC Kids RISE近日在布碌崙(布魯克林)日落公園169小學舉辦「大學儲蓄 計畫」(Save for College Program)宣傳活動，教育家長們如何使用獎學金帳戶，對孩子們的大學教育基金趁早規畫。

「大學儲蓄計畫」由紐約市教育局與NYC Kids RISE合作管理，面向全市幼兒園、一年級、二年級學生家庭，無論家庭收入或移民身分，每名學生入學時便會自動註冊一個NYC獎學金帳戶，激活後免費獲得100元的初始資金；接下來家長可依據自身情況，選擇是否開通家庭儲蓄帳戶，可與NYC獎學金帳戶聯名，此後往該帳戶儲蓄未來用於孩子大學或職業培訓的資金。

NYC Kids RISE社區參與助理陳海虹表示，激活獎學金帳戶、開設家庭儲蓄帳戶、存入至少5元的第一筆資金，每完成一個步驟能獲得25元，以此來獎勵家庭；不僅如此，本地組織、企業、愛心人士等都可以向NYC獎學金帳戶捐款，若家庭早日開通，便能獲得更多的助學基金。

169小學的校友兼捐款者Michelle Ng表示，作為第一代移民，非常了解移民家庭 所經歷的問題與掙扎，其父母希望她與兄長都可獲得完善的教育，為實現「美國夢」奠定基礎；她回憶起過去的大學生活，在學費之外還要承擔費用不小的各種雜費、生活費，以致於需要做很多份兼職工作，「如果當初有這個獎學金帳戶，也許我的負擔會減輕很多。」

她現在從以母親名義設立的基金會中，撥款一筆資金給NYC獎學金帳戶，以造福更多家庭；並希望帶來拋磚引玉的效果，鼓勵其他有能力的人也奉獻愛心。

更多有關「大學儲蓄計畫」以及其中的NYC獎學金帳戶訊息，可諮詢學校家長協調員、瀏覽網站nyckidsrise.org、或致電(833)543-7473、電郵給[email protected]了解更多，有中文服務。