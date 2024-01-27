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人口販運月 勵馨：找工作要謹慎

記者高雲兒╱紐約報導
1月是「全國人口販賣意識月」，為了深入推動華裔社區對人口販運的認知，同時協助人口販運受害者，法拉盛市議員黃敏儀於26日聯合紐約勵馨舉辦記者會，宣傳相關知識。(記者高雲兒╱攝影)
1月是「全國人口販賣意識月」，為了深入推動華裔社區對人口販運的認知，同時協助人口販運受害者，法拉盛市議員黃敏儀於26日聯合紐約勵馨舉辦記者會，宣傳相關知識。(記者高雲兒╱攝影)

1月是「全國人口販賣意識月」，為了深入推動華裔社區對人口販運的認知，同時協助人口販運受害者，皇后區法拉盛市議員黃敏儀於26日聯合紐約勵馨舉辦記者會，宣傳相關知識；專家表示，需要身分的華人來美，經常會成為人口販運者目標，從事色情按摩，但因語言不通或遭威脅，無法脫身。

成立於2004年的紐約勵馨是一個非營利機構，致力於為家庭暴力、性侵犯、人口販賣以及仇恨暴力等華語受害者提供服務。紐約勵馨總幹事劉元芬表示，自2015年以來，他們與紐約市各區及部分長島刑事法院合作，為人口販運受害者提供法律、社工、心理諮商及庇護安置等多方面的支持服務。

劉元芬表示，當下的人口販運形式愈來愈多樣，受害人乃至加害者都可能沒意識到已經違法。她解釋，人口販運包括使用武力、欺詐或脅迫等手段，強迫一個人違背其意願從事商業性行為、勞動或服務；性販運則是透過威脅、操縱、謊言、債務等形式，讓人從事性工作以謀取暴利，不論男女老少都有可能成為受害者。

在勵馨擔任人口販運項目經理的陳小姐說，有些年輕甚至未成年的少女，被「假男友」強迫或操縱賣淫；有些人被虛假的工作承諾引誘，例如被騙去做網路直播、模特兒、舞者、住家保母、陪護服務、工廠打包、外州美容院及餐館等，「人販子以經營按摩院來隱藏性交易的情況最為常見，在美國有超過9000家非法按摩院， 許多工作者不只被欺詐、被脅迫、被剝削，同時被打、被性侵。」

陳小姐說，許多需要身分的華人來美後又出於找工作的需求，會成為人口販運者的目標，他們會在家庭旅館等陷入色情按摩的工作；同時因為語言不通，而且被洗腦或者威脅恐嚇，沒辦法逃出。

因此她說，找工作需要尤其注意幾點，第一是去外州工作，一定要提前告知親朋好友外州地址，並使用手機定位功能；第二是工資如高於平均水準，一定要多多詢問，如工作時長、住址等；她另外提到，一些華人容易被告知只申請工卡而非身分，但實際上工卡申請成功即代表身分正在申請中，應留意此類信息。

劉元芬表示，受害者可能因語言障礙、身分問題、擔心社會評論等原因而不敢尋求幫助，她強調所有服務都是免費且保密的。如果民眾發現有疑似人口販運不法事情， 請撥打911或勵韾華語服務電話 (877)990-8595。

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