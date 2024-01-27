我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

市長否決攔檢次數法案 市議會30日討論

記者張心╱紐約報導
市議長歐德思宣布，將於30日推翻市長的否決，力保「市警攔檢法案」正式成法。(市議會提供)
市議長歐德思宣布，將於30日推翻市長的否決，力保「市警攔檢法案」正式成法。(市議會提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)近日否決市議會通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)之後，市議長歐德思(Adrienne Adams)26日宣布，將於30日(周二)推翻市長的否決，力保新案正式成法。

歐德思表示，我們應該團結一致，通過認識到破壞我們城市及社區安全的不公正規則，來修正它們以推動城市的進步。「市議會對於延長一個因散播恐怖和錯誤信息、而逐漸妖魔化的說法不感興趣，我們計畫在30日推翻市長的否決。」

市議會聲明中顯示，「攔檢次數法案」簡單有效，市長和市警可以輕鬆實踐。之前僅需就三級攔截調查上報的市警局，目前需要對所有低級別攔截報告，並就調查期間詢問過哪些人填寫詳細的背景資料，包括對方的種族、年齡和性別等。

「在非洲裔和西語裔市民遭受不成比例的違憲搜查時，民眾對於市警局的投訴達到歷年之高。我們急需這種透明的攔檢法案操作，以確保市府能夠對所有市民負責。」歐德思說，市長和其他人錯誤地宣揚新法案的弊端，著實令人非常困惑。

她同時透露，過去幾周裡，市府高層官員進行了多次公開對話，一些內容對公眾產生了誤導，並以令人失望的方式加以扭曲，使市民對新法產生恐懼心理。「我希望市長和市警局，放棄煽動性的、基於恐慌的言論，真正關注警察執法透明度，拒絕加劇暴力的不人道和折磨性作法，直面社區所遭受的傷害和暴力。」

不過針對該法案，亞當斯則形容法案將讓市警浪費時間在「不必要的文書工作」中，不少市警也表示，法案落通過實施，將為執法帶來更多挑戰與困難。

而對於「攔檢次數法案」，華人社區多贊成亞當斯的否決，並在他召開的否決記者會中集會表達支持，另外近日還有不少華人團體號召，要求民眾聯絡選區內市議員，表達反對該法案的訴求。

亞當斯 華人 紐約市

上一則

聯邦調查報告 首認定葛謨性騷擾員工

下一則

人口販運月 勵馨：找工作要謹慎

延伸閱讀

紐約客談／攔檢次數法案不合時宜

紐約客談／攔檢次數法案不合時宜
亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生
否決攔檢法後 紐約市長亞當斯邀議員隨警出任務

否決攔檢法後 紐約市長亞當斯邀議員隨警出任務
紐約客談／在公正和效率間 作秀是最差選項

紐約客談／在公正和效率間 作秀是最差選項

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方
對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化

對中國女子潑化學液體嫌犯被捕 目擊者：她像蠟燭融化
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字

「繁花」爺叔一度想棄演…游本昌回應暴紅 只說了8個字