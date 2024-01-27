市長否決攔檢次數法案 市議會30日討論

市議長歐德思宣布，將於30日推翻市長的否決，力保「市警攔檢法案」正式成法。(市議會提供)

繼紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)近日否決市議會通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)之後，市議長歐德思(Adrienne Adams)26日宣布，將於30日(周二)推翻市長的否決，力保新案正式成法。

歐德思表示，我們應該團結一致，通過認識到破壞我們城市及社區安全的不公正規則，來修正它們以推動城市的進步。「市議會對於延長一個因散播恐怖和錯誤信息、而逐漸妖魔化的說法不感興趣，我們計畫在30日推翻市長的否決。」

市議會聲明中顯示，「攔檢次數法案」簡單有效，市長和市警可以輕鬆實踐。之前僅需就三級攔截調查上報的市警局，目前需要對所有低級別攔截報告，並就調查期間詢問過哪些人填寫詳細的背景資料，包括對方的種族、年齡和性別等。

「在非洲裔和西語裔市民遭受不成比例的違憲搜查時，民眾對於市警局的投訴達到歷年之高。我們急需這種透明的攔檢法案操作，以確保市府能夠對所有市民負責。」歐德思說，市長和其他人錯誤地宣揚新法案的弊端，著實令人非常困惑。

她同時透露，過去幾周裡，市府高層官員進行了多次公開對話，一些內容對公眾產生了誤導，並以令人失望的方式加以扭曲，使市民對新法產生恐懼心理。「我希望市長和市警局，放棄煽動性的、基於恐慌的言論，真正關注警察執法透明度，拒絕加劇暴力的不人道和折磨性作法，直面社區所遭受的傷害和暴力。」

不過針對該法案，亞當斯則形容法案將讓市警浪費時間在「不必要的文書工作」中，不少市警也表示，法案落通過實施，將為執法帶來更多挑戰與困難。

而對於「攔檢次數法案」，華人 社區多贊成亞當斯的否決，並在他召開的否決記者會中集會表達支持，另外近日還有不少華人團體號召，要求民眾聯絡選區內市議員，表達反對該法案的訴求。