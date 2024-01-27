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農曆新年將至 市警華埠辦安全大會

記者劉梓祁／紐約報導
農曆新年將至，市警華埠辦安全大會。(記者劉梓祁／攝影)
農曆新年將至，市警華埠辦安全大會。(記者劉梓祁／攝影)

隨著農曆新年的臨近，紐約市警局(NYPD)預防犯罪(Crime Prevention)部門，近日於曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦「農曆新年公共安全大會」，不僅包含警察專業講座，還安排有舞龍和樂器表演，以豐富的形式向居民們傳達安全知識，吸引數百人參與。

農曆新年將至，市警華埠辦安全大會。(記者劉梓祁／攝影)
農曆新年將至，市警華埠辦安全大會。(記者劉梓祁／攝影)

市警表示，舉辦此活動不僅表現出社區對於安全意識的高度重視，還希望在過程中加強警方與社區居民之間的聯繫，為迎接龍年的到來，創造一個和諧及穩定的環境。活動中，市警總局社區事務副局長史瓦特(Mark Stewart)表示，確保市民安全始終是警方使命，且如今詐騙等犯罪手段愈發常見，因此希望藉此機會令華人了解如何防止、辨別和報告罪案。

史瓦特強調，在疫情期間犯罪頻發後，加強社區警民合作則變得更加重要，透過如此的活動才能認識到居民的擔憂與需求，並根據這些資訊來調整和改善執法策略。華埠五分局的局長陳韜亦發言說，農曆新年對華人而言是持續多日的歡慶時刻，充滿了舞獅、遊行等大型活動，但亦可能使犯罪事件增加，因此通過大會傳達防範信息，確保民眾在外安全。

市警華埠辦安全大會，數百居民參與。(記者劉梓祁／攝影)
市警華埠辦安全大會，數百居民參與。(記者劉梓祁／攝影)

預防犯罪部門指揮官帕拉索斯(Spiro Papavlasopoulos)也表示，本次活動旨在強調三個方面，即社區參與、教育和有效執法。他說，由於華埠長者數量龐大，希望令其能夠知曉如何保護自身，例如辨識詐騙或警覺周圍環境。他還說，市警對亞裔社區有「特殊情感」，因其有悠久的歷史和龐大的人口，並能夠將有用的信息擴散到其它地區。

另外，預防犯罪及移民事務小組的華人警員亦分別主持犯罪預防講座，為到場居民提供防範扒手、避免郵件盜竊等方面的資訊，並鼓勵華人遇到危險時積極報警，其亦有助於警方認識當地情況、做出針對部署。當日到場者還包括州眾議員李榮恩(Grace Lee)、警長聯絡組助理局長林桂安、總局警探杜淑嫻和中華公所主席曾偉康等人。

華人 華埠 亞裔

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