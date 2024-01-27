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紐約市首座免費天文台 落戶布朗士

記者許君達／紐約報導
紐約雖然夜間燈光明亮，但借助專業設備依舊能觀測到數以千計的天體，而在紐約市周邊，業餘天文觀測的歷史已有近一個世紀。圖為新澤西州布恩頓附近的一座小型天文台。(記者許君達／攝影)
紐約雖然夜間燈光明亮，但借助專業設備依舊能觀測到數以千計的天體，而在紐約市周邊，業餘天文觀測的歷史已有近一個世紀。圖為新澤西州布恩頓附近的一座小型天文台。(記者許君達／攝影)

紐約市第一個免費向公眾開放的迷你天文台已確定將會落戶在布朗士的傑羅姆公園(Jerome Park)，最快將於今年春季開始營運。

這項計畫由業餘天文學家協會(Amateur Astronomers Association)運作。協會去年從長島的納蘇郡社區學院(Nassau Community College)獲取了一個退役的小型鋁製圓頂天文台，經過與紐約市公園局(DOP)協商，獲准將其整修後安裝在布朗士科學高中(Bronx High School of Science)旁的傑羅姆公園內。

這個小型天文觀測裝置僅9.5呎高、6.5呎寬，重量約800磅，與一個移動式衛生間大小相似。業餘天文學家協會副總裁弗雷德(Bart Fried)介紹，天文台內部可為兩到三個人提供舒適不擁擠的空間，其頂部配備一個功能強大的Celestron Edge HD天文級別望遠鏡，能幫助觀星者看到太陽系中的所有天體，甚至包括冥王星、彗星和小行星等。

據了解，天文台將由太陽能供電，其外部裝有屏幕，可以向身在其外的觀眾實時展示望遠鏡內的景象。天文台的運營將由業餘天文學家協會負責，運營方計畫每周舉辦小型公眾觀星活動，並偶爾舉辦大型活動，大型活動期間，將在天文台周圍擺放更多望遠鏡。而在工作日，布朗士科學高中的學生在上課期間將享有天文台的獨家使用權。

市公園局介紹，如果協議落實順利，安裝天文台的工程將從今年春季開始。協會方面則表示計畫於3月動工，施工時間只需一個月。天文台安裝位置位於傑羅姆公園水庫(Jerom Park Reservoir)旁，工程項目還包括在天文台附近的空地上種植新樹木，並為遊客修建一條長130呎的無障礙坡道以及一座高14呎的涼亭。

弗里德表示，很多人擔心紐約市的光害嚴重、難以進行天文觀測，但事實上，在紐約可以拍攝到的天體數以千計，其中包括眾多星系、星團、氣態星雲等。而在紐約市的周邊地區，該協會開展業餘天文觀測的歷史已近一個世紀。

布朗士將出現紐約市首座向公眾免費開放的天文台，預計從今年春季起即可營運。圖為協會...
布朗士將出現紐約市首座向公眾免費開放的天文台，預計從今年春季起即可營運。圖為協會正在吊裝這座天文台。(業餘天文學家協會網站)

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