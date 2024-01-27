紐約市首座免費天文台 落戶布朗士

紐約雖然夜間燈光明亮，但借助專業設備依舊能觀測到數以千計的天體，而在紐約市周邊，業餘天文觀測的歷史已有近一個世紀。圖為新澤西州布恩頓附近的一座小型天文台。(記者許君達／攝影)

紐約市 第一個免費向公眾開放的迷你天文台已確定將會落戶在布朗士 的傑羅姆公園(Jerome Park)，最快將於今年春季開始營運。

這項計畫由業餘天文學家協會(Amateur Astronomers Association)運作。協會去年從長島 的納蘇郡社區學院(Nassau Community College)獲取了一個退役的小型鋁製圓頂天文台，經過與紐約市公園局(DOP)協商，獲准將其整修後安裝在布朗士科學高中(Bronx High School of Science)旁的傑羅姆公園內。

這個小型天文觀測裝置僅9.5呎高、6.5呎寬，重量約800磅，與一個移動式衛生間大小相似。業餘天文學家協會副總裁弗雷德(Bart Fried)介紹，天文台內部可為兩到三個人提供舒適不擁擠的空間，其頂部配備一個功能強大的Celestron Edge HD天文級別望遠鏡，能幫助觀星者看到太陽系中的所有天體，甚至包括冥王星、彗星和小行星等。

據了解，天文台將由太陽能供電，其外部裝有屏幕，可以向身在其外的觀眾實時展示望遠鏡內的景象。天文台的運營將由業餘天文學家協會負責，運營方計畫每周舉辦小型公眾觀星活動，並偶爾舉辦大型活動，大型活動期間，將在天文台周圍擺放更多望遠鏡。而在工作日，布朗士科學高中的學生在上課期間將享有天文台的獨家使用權。

市公園局介紹，如果協議落實順利，安裝天文台的工程將從今年春季開始。協會方面則表示計畫於3月動工，施工時間只需一個月。天文台安裝位置位於傑羅姆公園水庫(Jerom Park Reservoir)旁，工程項目還包括在天文台附近的空地上種植新樹木，並為遊客修建一條長130呎的無障礙坡道以及一座高14呎的涼亭。