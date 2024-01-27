華埠遇火遭關閉書店 「Yu & Me」明重開

華埠亞裔主題書店「Yu & Me」即將重開。(店家提供)

曼哈頓華埠 一棟位於茂比利 街(Mulberry St.)的商住兩用建築去年7月發生火災，造成一名獨居華人長者死亡，位於事發建築一層的書店 「Yu & Me」也受到嚴重影響，並無限期停業整修；在店主發起眾籌以修繕店鋪數月後，近日宣布書店將在28日(周日)重新營業，繼續作為知識分享和文化交流的橋梁。

根據書店創辦人余夢及團隊，火災帶來了嚴重的濃煙和水管道損害，且店內大部分書籍庫藏和硬件設備也受到損害，導致無法滿足每日運營的要求，不得不取消所有活動並暫停營業。儘管店主早前預計維修重整過程需要大概一年時間，但其已在官方社交媒體上宣布，書店將在28日上午11時恢復營業並舉辦開業活動，地址仍是原址茂比利街42號。

在此前的籌款活動中，該書店在短時間內獲得大量支持，共籌集超過35萬元，和得到大量華裔作家、民選官員和社區人士的聲援。余夢表示，修整後的店鋪在布局上有所改變，利用過去的經營經驗摒除了不足，如增加更多地面空間和模塊化的設計，且保留了一貫存在的「溫馨感」。

她還説，希望每一位進入店內的顧客能有賓至如歸的感覺，從而找到能與自身產生共鳴的故事，以療癒新冠疫情後普遍存在的孤立和自我迷失感。余夢希望，在此面積不大的書店內，能將盡量多的人們聚集在有意義的互動中，哪怕「只是片刻」。

在宣布重新營業的帖文下面，有大量擁躉表示激動，評論稱「很高興歡迎回到社區」或「迫不及待地想去支持」。書店團隊曾表示，店家一直以來都把支持華埠社區、員工、顧客以及作家放在第一位，因此舉辦了許多新書發布會、藝術家快閃活動、開放麥之夜和個人安全設備發放活動等。