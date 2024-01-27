華埠「後花園」種花20載 華婦獲表彰 讚她「不為人知的英雄」

司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

曼哈頓 的哥倫布公園(Columbus Park)作為華埠 「後花園」，不僅是孫中山銅像豎立之處，也是眾多居民休閒玩樂的重要地點，原因之一便是其被綠植和花卉環繞；鮮為人知的是，在過去20餘年間有一位華婦默默耕耘，不辭辛勞地義務種植和照料園內花卉，為華埠增添了生機與色彩。

多個民選官員及市府部門近日在紐約中華公所為該華婦頒發表彰，以表達對其付出的敬意和感謝，及長期無私貢獻的讚賞與肯定。組織儀式的紐約洪門青年體育會總顧問陳家齡表示，此人名為司徒秀，自20餘年前年開始在公園周邊種植花卉，並目睹了華埠多年來的每一逆境，可謂「不為人知的英雄」，豐富和照亮了社區居民的生活。

司徒秀表示，她1949年出生在中國廣東，隨後在1960年代末隨父母來到紐約，並在父親洗碗、母親製衣的辛苦撫養下完成學業、投入工作。她說，自己在還有十年退休時，即上世紀末期，開始思考如何為社區做出貢獻並消解時間，隨後因為對植物的喜愛決定在哥倫布公園成為「園丁」。

她回憶說，當時公園僅有一個職業園丁，她提出自願幫忙時，對方十分歡迎，親手種植的花卉也在隨後受到了華人居民的歡迎和欣賞。司徒秀表示，自己多年來均自己準備花種和園藝工具，只為了讓這個社區更加美麗，甚至鼓勵丈夫、孩子和兄弟姐妹一同參與。

如今70餘歲高齡的她還說，「會一直做下去，直到我不能再做為止」。為了表彰司徒秀的多年貢獻，市公園局(NYC Park)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)和國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)代表一一向她頒發表彰，指其「為社區貢獻時間、精力，令華埠更加友好，並把居民留在社區」。