「循環末微的儀式」 456畫廊開展

華人藝術家曼哈頓開群展，探尋日常生活中的儀式感。圖為策展人黃皓穎(中)、藝術家楊喬森(左)及藝術家張弛(右)。(記者許君達／攝影)

由三名華人 藝術家的作品共同構成的展覽「循環末微的儀式」，從即日起在曼哈頓 的456畫廊舉辦。展覽由繪畫、雕塑以及裝置作品構成，試圖從日常生活中的無數重複性中探尋一種凝鍊的儀式感。

參展的三名藝術家分別來自不同的生活背景，包括美籍華人尹懷(Crys Yin)、來自北京的張弛以及來自中國昆明的雲南白族藝術家楊喬森；三人作品風格迥異，尹懷的畫作和一組裝置，張弛用面膜和空氣陳列出兩組裝置作品，而楊喬森則帶來了將木雕與金屬雕塑結合的抽象藝術品。

策展人黃皓穎介紹，將三種個人風格鮮明且看似各不相干的作品凝聚起來的主軸，是它們所反映的日常生活中無時不在伴隨我們的、細微的重複動作，比如敷面膜、備餐或者燒香祭祖等，這種循環往復常被忽略，卻構成了絕大部分的「日常」。

她表示，重複性造就了一種儀式感，而儀式感又為「日常」賦予了一種哲學性的色彩。這是激發她將三名藝術家集合在一起的主要靈感來源。楊喬森表示，簡單的重複呈現了一種「煙火氣」，而我們常常提到的「煙火氣」，便是生活本身的映射。

張弛的作品很簡單明晰地呈現了日常生活中的重複。她的其中一組作品由百餘張美白面膜以及它們的包裝組成，她表示，對於東亞女性來說，「美白」或「皮膚保養」是一種由社會期待所施加的債務，她從紐約回到北京後，兩地文化差異帶來的對比令這種負債感更加明顯。她介紹，面膜幾乎需要每日使用，一般人用後即丟，而她則有意將用過的每一盒面膜都留下一張，多年積累下來，數量驚人。把這些日常積累的收藏物展示出來，既呼應了主題所強調的「儀式感」，同時也暗中表達了一種對於「美白債」的批判：購買這麼多面膜需要花費多少金錢？把每天敷面膜的15至20分鐘用來補充睡眠不好嗎？

楊喬森在雲南大理拜師中國非物質文化遺產傳承人王化造學習白族傳統金屬鍛造技藝。他介紹，很多民間傳統技藝所生產的都是日常所需的器物，比如杯或碗，而他將這些工藝融入當代藝術創作中，日復一日地進行手工勞作，這種創作行為本身便體現了一種日常中的循環與重複。