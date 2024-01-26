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嫌犯欲闖長島華人宅 被捕控罪

記者高雲兒／紐約報導
長島大頸地區於19日發生多宗住宅遭到一名男子用霰彈槍破壞的事件，其中包括一名華裔住宅。圖為嫌疑人利維。(納蘇郡警方提供)
長島大頸地區於19日發生多宗住宅遭到一名男子用霰彈槍破壞的事件，其中包括一名華裔住宅。圖為嫌疑人利維。(納蘇郡警方提供)

長島大頸地區日前發生多宗住宅遭到一名男子用霰彈槍破壞的事件，其中包括一名華裔住宅。該嫌疑人被警方指為36歲的利維(Mitchell Levy)，據悉，患有精神問題的利維在警方逮捕時持槍威脅警察，目前正面臨多項罪名的指控。

據警方表示，19日凌晨3時左右，利維在大學花園社區(University Gardens)的桑莫塞南大道(Somerset Drive South)用一把黑色霰彈步槍破壞多名鄰居的窗戶；其中一名被破壞窗戶的屋主是華人，她表示，當時看到一名戴面具的男子持槍接近，對方發現屋內有人後感到驚訝，立即用槍破壞了三扇窗戶，同時還偷走了她的車牌。根據屋主的監視錄像顯示，嫌犯曾在對面街巷逗留一段時間，然後才前往自己的家。

當地警方在19日下午3時左右根據監視錄像，迅速定位到住在桑莫塞大道的利維。在警方敲門時，利維嘗試關閉窗戶的百葉窗，並在屋內來回走動。隨後，他舉起一把看似是黑色步槍的物品對著警方，與警方對峙數小時，整個大學花園社區也被封鎖。

傍晚時分，警方攻堅進入住宅，逮捕了利維，並在住所內發現一把黑色的霰彈槍。

利維被控以威脅警官、兩項第四級武器持有罪、第二級破壞財產罪、小額盜竊罪、第二級魯莽危害罪以及兩項第三級破壞財產罪。由於利維患有精神疾病，家人正在全力協助他。

然而，在該案發生後僅兩天的21日，由於和家人發生爭執，利維再次被捕。律師稱，家庭成員出於謹慎的目的致電警方，希望能協助送他到心理健康機構。此次逮捕讓利維面臨第三級威脅罪的額外指控，他將在精神狀況允許時接受審訊。

長島 心理健康 華人

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