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布碌崙一夜四起槍擊案 五人喪命

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙公園坡25日凌晨發生一對戀人謀殺後自殺的案件。(谷歌街景圖)
布碌崙公園坡25日凌晨發生一對戀人謀殺後自殺的案件。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)24日到25日的一個晚上，在四處分別發生了四起槍擊案，共造成五人喪命。其中在公園坡(Park Slope)發生的槍擊案涉及一對戀人，兩人均頭部中彈，警方研判，該起案件為謀殺後自殺。

24日到25日夜間的第一起槍擊案發生在市警77分局轄區內。當天晚11時8分左右，在皇冠高地香奈塔第大道(Schenectady Ave.)220號，一名37歲男子頸部中彈，急救人員將其送入醫院後不治身亡。一人被捕。

不到半個小時後的晚11時36分，布朗斯維爾(Brownsville)發生了第二起槍擊案。位於大西洋大道(Atlantic Ave.)交洛克威大道(Rockaway Ave.)的拐角處，警方趕到後發現，一名28歲男子的軀幹上有多處槍傷。這名男子也在送院後不治身亡。無人被捕。

25日凌晨1時左右，一名34歲的男子和一名34歲的女子在2大道386號的一間公寓內遭槍擊身亡，兩人都是頭部中彈。消息人士稱，兩名受害者是戀人關係，女子被發現躺在床上，而男子躺在附近的地板上。調查人員在男子屍體附近發現了一把槍，因此初步判斷這是一起謀殺後自殺的案件。急救人員當場宣布兩人死亡，但警方沒有透露兩名死者的身分，調查仍在進行中。警方數據顯示，這是公園坡近兩年來發生的第一起兇殺案。

25日凌晨2時41分左右，一名35歲的男子在克林頓丘(Clinton Hill)遭槍擊。警方接到報警電話後，在霍爾街162號發現了受害者，他頭部中了一槍。這名男子被送入布碌崙醫院(Brooklyn Hospital Center)，在那裡被宣告死亡。警方未逮捕任何人。

所有這四起槍擊案都發生在北布碌崙，而布碌崙的華人聚居區集中在南布碌崙。截止1月21日，北布碌崙今年共發生四起凶殺案，比去年同期多一起；共發生十起槍擊案，比去年同期多兩起。

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