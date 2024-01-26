借手機誤為搶手機 韓裔男挨拳

非洲裔男子對韓裔男子求情，「不要這麼對我，我還在上學，我沒有搶你手機」。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛 25日發生一起攻擊案，一名韓裔 男子聲稱被一名非洲裔男子威脅搶走手機，還動手攻擊他；然而經過警方調查，發現事件實際上是一場誤會，非洲裔男子只是借用手機，但仍將被控攻擊罪。警方現場問話期間，非洲裔男子多次向韓裔男子求情，稱自己還在上學。

根據警方表示，事件發生在25日下午2時20分左右，地點是法拉盛38街和友聯街附近，韓裔男子聲稱非洲裔男子前來找他，並威脅他把手機交出來，「他說，如果我不給他，他還有槍，他就要殺了我」。

據悉，非洲裔男子是附近汽車廠的修理工，韓裔男子則是附近一大樓的管理人員，二人因為修車相識；韓裔男子稱，因為他反抗，對方便拳打他的臉，鼻子也因此出血，還有點頭暈，警方替他叫了救護車。

警方在現場問話非洲裔男子後，準備將其帶回警局，在上警車之前，非洲裔男子多次喊話韓裔男子，大聲質問他「我搶你的手機了嗎，我問你是不是可以給我用，是你給我用的」；他緊接著對韓裔男子求情，「不要這麼對我，我還在上學，我沒有搶你手機」。