紐約客談／攔檢次數法案不合時宜

近日，好幾個華人 團體先後以發表聲明、呼籲給市議員寫信以及連署簽名的方式，支持市長亞當斯 (Eric Adams)否決市警「攔檢次數法案」的第586號提案(Intro586)。

紐約同源會指出，該提案讓警察在打擊犯罪時承擔複雜、耗時的文書報告工作，讓大量警力消耗在文件上，是一件得不償失的事情，敦促所有市議員不要推翻市長對該提案的否決；紐約市 居民聯盟則呼籲華人簽署呼籲書，支持市長反對攔檢次數法案，該聯盟稱，攔檢次數法案一旦成為法律，警察必須書面匯報所有一至四級與市民的接觸和調查，而光是書面匯報與市民的一級接觸和調查，市警的工作量就會增加17%；亞潮萌則致信市議會，認為攔檢次數法案既繁瑣又無必要，收集的互動數據也毫無用處，結果只是削弱執法部門。

嚴格來講，認真記錄警方的各種調查並將其歸檔是一件好事，大家不能一面抱怨商店小偷多，指責小偷抓了就放，一面又不對這些案子進行認真調查和總結。不過，在當前公共安全形勢嚴峻，警力不斷流失的情況下，攔檢次數法案，應該說時機不太恰當。如果警力都集中於這些「瑣事」，如果大案率突然猛漲，如果治安情況再次惡化怎麼辦？

實際上，早在市議會就攔檢次數法案投票前，包括史島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)在內的一些官員就呼籲市議員們投反對票，但無濟於事，該提案在市議會還是有相當支持力度的。希望這次華社和其他社區的反對能產生一定的效果，畢竟這項提案實在有些「不合時宜」，除非市警總局能火箭般提升其工作效率。