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華埠新春遊行路線公布區長將首辦新春早餐會

記者范航瑜╱紐約報導
美國繁榮華埠總會25日與市府各單位、市警討論華埠新春活動事宜。(蘇群娟提供)
美國繁榮華埠總會25日與市府各單位、市警討論華埠新春活動事宜。(蘇群娟提供)

美國繁榮華埠總會25日上午在曼哈頓紐約市警南區總局，與負責警員及其他各相關市政部門，就華埠新春活動安排事宜討論；今年的遊行路線與往年相同，曼哈頓區長李文(Mark Levine)與州眾議員李榮恩(Grace Lee)將舉辦「第一屆農曆新年慶祝早餐會」。

會議上，與會各方熱就遊行路線、開幕儀式安排以及政府各部門的協調進行討論，確保慶祝活動順利進行。

今年的遊行將於2月25日(周日)舉行，遊行路線和去年相同：彩車隊伍將在上午8時30分至9時前在喜士打街(Hester St)和布隆街(Broome St.)之間的勿街(Mott St.)路段集結。兩街拐角處的第一個花車將作為開幕式舞台使用。

午後12時30分將進行遊行開幕慶典，遊行於下午1時正式開始，隊伍將沿勿街向南行至且林士果(Chatham Square)，進而轉東在東百老匯(East Broadway)行進，行至愛烈治街(Eldridge St.)轉向北，行至喜士打街轉西後，再沿科西街(Forsyth St.)向北行至布隆街結束。

李文與李榮恩則將於當天早上10時至中午12時在披露街(Pell St.)28號的喜運來大酒家舉辦「第一屆農曆新年慶祝早餐會」，邀請民選官員和社區領袖參加，並於12時到勿街參加遊行開幕式。

除此之外，早上11時至下午3時，勿街的茂比利街(Mulberry St)到擺也街(Bayard St.)路段將設置節日文化和促銷攤位，供現場參與者選購。紐約市警察局(NYPD)與消防局(FDNY)的軍樂隊和護旗隊也將受邀參加本次遊行。

會議上還宣布了第26屆紐約市農曆新年慶祝鞭炮節將於2月10日(周六)早10時30分至下午3時在華埠的羅斯福公園舉行，鞭炮燃放時間為中午12時至12時15分。

美國繁榮華埠總會行政總監田士銳、市長社區事務處副處長顧雅明、美國繁榮華埠總會榮譽董事長蘇煥光、曼哈頓南區巡邏隊警司麥卡錫(James McCarthy)、第五分局犯罪預防警員(crime prevention officer)羅薩多(Rodney Rosado)等人出席。

美國繁榮華埠總會25日與市府各單位、市警討論華埠新春活動事宜。(蘇群娟提供)
美國繁榮華埠總會25日與市府各單位、市警討論華埠新春活動事宜。(蘇群娟提供)

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