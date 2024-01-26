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皇后區第六選區首位華裔女法官 江伊敏宣誓就職

記者高雲兒╱紐約報導
江伊敏擁抱劉醇逸和伍元天。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏擁抱劉醇逸和伍元天。(記者高雲兒／攝影)

華裔江伊敏(Evelyn Gong)近日在皇后區宣誓就職，成為皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官，也是該區首位民選華裔民事女法官；她對社區的支持表示感謝，並表示會努力為社區服務。

24日在位於牙買加的皇后區民事法院，在皇后區首位民選亞裔女性民事法官林凱倫的見證下，以及父母的陪同下，江伊敏宣誓就職；江伊敏說，這是許多社區民眾共同支持的結果，「今天能成為這樣的人，我感到非常謙卑，因為我站在這麼多家人、朋友、支持者、社區領袖和社區成員的肩膀上。」

林凱倫表示，美國的有色人種在200多年前甚至不被允許投票，遑論擔任決策職位，但現在一切都不同了；她說，競選公職需要勇氣和毅力，「所以我很高興，能在這裡見證江伊敏成為法官」。

江伊敏擁有超過15年的律師經歷，也有逾10年在私營企業服務的經歷，在公共事務與小商業相關議題上都富有經驗，她也捍衛公正和平等，如致力於保護選民投票權，保障兒童權益等。

在去年11月的選舉中，江伊敏以51.43%的得票率，打敗對手沙納漢，成為皇后區第六行政區首個亞裔、也是首個有色人種女性的民事法官，該區包括法拉盛、大學點、灣台(Bay Terrace)、新鮮草原、秋園丘(Kew Gardens Hills)等地，有超過三分之一的人口是亞裔。她曾表示，該社區十分多元化，但卻未體現在民事法官的席位上，所以想要為更多民眾謀公平。

多位民選官員到場見證江伊敏就職。州參議員劉醇逸表示，只有真正優秀和願意為社區服務的人才能成為法官，「過去的選舉是一場激烈的競爭，無論如何都不容易，但是她(江伊敏)堅持下來了」。

國會眾議院孟昭文在恭喜江伊敏之餘，也感謝為此努力的皇后區同事，「他們努力確保皇后區的法官愈來愈多樣化，讓他們準確地代表我們的社區，讓他們聽到真正需要聽到的聲音。」

華裔退休上訴庭首席法官伍元天、州高等法院上訴法庭官譚輝立(Phillip Hom)、州眾議員魏普林(David Weprin)、金兌錫，皇后區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員黃敏儀、李琳達等出席就職典禮。

華裔江伊敏(Evelyn Gong)24日在皇后區宣誓就職。(記者高雲兒／攝影)
華裔江伊敏(Evelyn Gong)24日在皇后區宣誓就職。(記者高雲兒／攝影)
24日在位於牙買加的皇后區民事法院，在林凱倫的見證下，以及父母的陪同下，江伊敏宣...
24日在位於牙買加的皇后區民事法院，在林凱倫的見證下，以及父母的陪同下，江伊敏宣誓就職。(記者高雲兒╱攝影)
華裔江伊敏(Evelyn Gong)24日在皇后區宣誓就職，成為皇后區第六行政區...
華裔江伊敏(Evelyn Gong)24日在皇后區宣誓就職，成為皇后區第六行政區(the 6th Municipal District)民事法官，也是該區首位民選華裔民事女法官。(記者高雲兒／攝影)
就職典禮座無虛席。(記者高雲兒／攝影)
就職典禮座無虛席。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏擁抱家人。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏擁抱家人。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏在家人幫助下，穿上法官袍。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏在家人幫助下，穿上法官袍。(記者高雲兒／攝影)
就職典禮座無虛席。(記者高雲兒／攝影)
就職典禮座無虛席。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏在家人幫助下，穿上法官袍。(記者高雲兒／攝影)
江伊敏在家人幫助下，穿上法官袍。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 亞裔 華裔

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