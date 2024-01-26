民代提案增加仇恨犯罪起訴指控類別 霍楚支持

霍楚25日表示支持增加可被算作仇恨犯罪起訴的指控，並對面臨仇恨攻擊風險較大的社區組織增加撥款，加強安保。(州長辦公室提供)

以哈衝突以來，紐約市仇恨犯罪 數量激增，此前州眾議員李榮恩(Grace Lee)等提案，擬增加可被算作仇恨犯罪起訴的指控；州長霍楚 (Kathy Hochul)25日對這項提案表示支持，並對面臨仇恨攻擊風險較大的社區組織增加撥款，加強安保。

數據顯示，紐約州仇恨犯罪自2020年至2022年增長90%，其中2022年仇恨犯罪數量達到959起，為過去五年來最高，比2021年增加20%。市警總局(NYPD)數據也顯示，全市仇恨犯罪數量從2022年至2023年增加10%，尤其是自去年10月7日以哈衝突開始以來，紐約市仇恨犯罪數量大增。

根據目前法律，只有66種指控符合用仇恨犯罪起訴的資格，州參議員霍伊曼-席格(Brad Hoylman-Sigal)和州眾議員李榮恩去年11月推出「仇恨犯罪現代化」提案，將仇恨犯罪行為的數量增加到97種，包括仇恨塗鴉、一級謀殺、縱火、幫派攻擊、一級強暴、非法持有武器、性販運等。

霍楚表示，自以哈衝突開始以來，針對猶太裔和穆斯林群體的仇恨犯罪大幅增加，而且在紐約市針對亞太裔、非洲裔和性少數人群近年來也有所增加。

李榮恩表示，曼哈頓華埠近年來飽受仇恨犯罪之苦，包括她和家人在內，幾乎所有社區成員都受到過仇恨犯罪的影響；「隨著仇恨犯罪增加，犯罪類別和我們所理解的仇恨犯罪也在進化，現行法律已不能覆蓋；如果不加以修補，仇恨犯罪會愈演愈烈。」