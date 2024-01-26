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張麗賢訪世報 展望美台關係進展

記者許君達╱紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)接待。(記者許君達╱攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)接待。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢25日拜訪世界日報，分享本年度工作重點，包括舉辦多項交流研討會以紀念美國「台灣關係法」(Taiwan Relations Act, TRA)45周年，並加強與地方政府的經貿關係。

張麗賢表示，2024年是美國「台灣關係法」簽署生效的第45個年頭，又正逢台灣新政府即將上任，美台關係的未來走向成為關注焦點；經文處將配合中華民國駐美代表處，舉辦研討會，邀請美台兩方的相關領域專家座談，並透過不同方式，展示台灣的經貿軟實力，讓世界更了解台灣。

張麗賢說，各駐地經文處除維繫外交關係，更重要的是與地方州市府、議會以及業界代表建立良好的溝通管道，促進民間經貿交流與互惠。

她舉例，去年駐紐約經文處就成功牽線，促成賓州在台灣設立了官方辦事處；對於一些不牽涉政治敏感、又能切實為台灣僑民提供方便的互惠政策，張麗賢表示，經文處都會努力幫助推動，加強雙方互惠。

張麗賢公使曾派駐洛杉磯、芝加哥、休士頓、華府，去年7月自舊金山經文處領務組長升任紐約經文處副處長，主要負責政治、新聞、領事事務以及僑團關係等。

張麗賢表示，她是新聞專業出身，在進入外交部門前也曾有過媒體的工作經歷。

世界日報紐約社社長張宗智介紹，「世界日報」在美國的華文世界擁有強大的公信力，即使在英文媒體界也具備影響力。

在談到政府機構與媒體之間的關係時，張宗智表示，媒體人要盡本分完成自己的工作，即追求真實、代表公眾扮演好「第四權」的角色，而包括官員在內的被採訪對象也有責任接受社會監督，做到政府與媒體之間的相互尊重。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)...
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)接待。(記者許君達／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)...
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢(左)走訪「世界日報」，世報社長張宗智(右)接待。(記者許君達╱攝影)
張宗智為來賓介紹報社收藏的「世界日報」創刊號報張。(記者許君達╱攝影)
張宗智為來賓介紹報社收藏的「世界日報」創刊號報張。(記者許君達╱攝影)

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