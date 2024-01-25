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法拉盛無證攤雨中賣年貨 遭警清場

記者邢易霖╱紐約報導
緬街橋下攤販開始售賣大量年貨。(金山提供)
緬街橋下攤販開始售賣大量年貨。(金山提供)

皇后區法拉盛24日儘管綿綿細雨紛紛飄灑，緬街橋下依舊擠滿各式攤販，隨著春節的腳步臨近，眾多攤販開始紛紛擺攤，售賣起各式年貨；市警和市府機構當天到場執法，清理無證商販、沒收違規人員的年貨和食品，並開出罰單。

根據目擊者，市衛生局和市警局在下午1時左右出現在法拉盛街頭，展開規模不小的清查行動，現場出現三輛警車及多名警員。多個攤販售賣的春聯、紅燈籠、和紅包等年貨遭到收繳，路邊出現市政部門卡車，裝載沒收物品。

一對殘疾夫婦在橋下無證售賣大量年貨，面對警方，他們表示自己是持有殘疾證明，因為馬上要過年了，為了補貼家用，這才進了大批年貨，而且生意也剛做不久。警方在查完證件後表示，殘疾證明不能被視為營業許可證，亂擺攤是不合法的行為。

夫婦在與警方交涉時，希望能夠解決問題並取回被沒收的年貨，他們誤以為持有殘疾證明是合法的，這是一場誤會，希望得到諒解，並表示下次不會再犯。現場不少警員開始將沒收的年貨搬至卡車，並向違法攤販現場開出罰單，給予警告。

此外，還有位年輕人在緬街免費向過路行人派發掛曆，警方並未介入，引起一些民眾的質疑。有民眾說，橋下路面已經很擁擠，來來往往做生意的太繁雜，而且今日還下著雨，容易出現安全事故，雨天路滑，行人不僅要看路，還要躲避攤販。

另一位民眾則表示，警方或許過於寬容，每次執法都是沒收和開罰單，仍有攤販不知悔改，繼續犯錯。他認為應該出台一些禁令，杜絕這些無證攤販隨意售賣行為，讓執法更有力度，以確保社區秩序。

警方沒收攤販的年貨，被移至市政單位的卡車。(金山提供)
警方沒收攤販的年貨，被移至市政單位的卡車。(金山提供)
警方在現場開出罰單並給予無證攤販警告。(金山提供)
警方在現場開出罰單並給予無證攤販警告。(金山提供)

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