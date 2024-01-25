華埠旁下城醫院處擬作庇護所 社區反彈
在移民危機持續加重下，紐約市府將多種場所用於安置庇護客；市遊民服務局(DHS)日前再計畫，於曼哈頓華埠旁長老會醫院下城分院處設立收容所，引來周邊居民強烈反對。
曼哈頓第一社區委員會在數月前收到市府通知，指當局計畫在毗鄰華埠的比克曼街(Beekman St.)41-43號建築設立長期收容所，擬安排170名單身男性入住。此消息公布後，遭到大量周邊社區居民反對，原因為選址與長老會醫院僅是對街之隔，且周邊有多所學校。
在23日晚召開的第一社委會全體會議中，多人到場發言表示反對。當中，華埠社區代表王鏑說，此醫院是多數華埠居民的首選就診場所，庇護所進駐則會對早已飽和的醫療資源造成衝擊，令本該接受服務的居民權益受損。他表示，在西奈山貝斯以色列醫院關閉後，華埠居民將僅有長老會醫院可供選擇，但聽聞其目前的接納能力以超出限度，若再有健康狀況不穩的群體進入，將令醫院不堪負荷。
儘管如此，市社會服務局(DSS)在信中指，本次選址周邊地區並無「為任何遊民人群提供收容的資源」，但該說法在會上遭到反駁；據了解，目前威廉街(William St.)52號酒店為18歲以下兒童移民家庭的庇護所，而根據市主計長報告，華埠是曼哈頓收容設施密度最高的地區之一。
第一社委會生活質量小組認為，市政府在選址時必須更多參考地方情況，當前選擇「並不好」。社委會主席邁爾澤(Tammy Meltzer)表示，儘管支持各部門幫助遊民，但在涵蓋「幼兒園到八年級的學校」旁開設收容所「令人不安」。市府規畫顯示，此收容所擬從7月起運營，目前正清空現有租戶。
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