華埠旁下城醫院處擬作庇護所 社區反彈

華埠代表王鏑到場表示反對。(記者劉梓祁╱攝影)

在移民危機持續加重下，紐約市府將多種場所用於安置庇護客；市遊民 服務局(DHS)日前再計畫，於曼哈頓華埠 旁長老會醫院下城分院處設立收容所，引來周邊居民強烈反對。

曼哈頓第一社區委員會在數月前收到市府通知，指當局計畫在毗鄰華埠的比克曼街(Beekman St.)41-43號建築設立長期收容所，擬安排170名單身男性入住。此消息公布後，遭到大量周邊社區居民反對，原因為選址與長老會醫院僅是對街之隔，且周邊有多所學校。

在23日晚召開的第一社委會全體會議中，多人到場發言表示反對。當中，華埠社區代表王鏑說，此醫院是多數華埠居民的首選就診場所，庇護所進駐則會對早已飽和的醫療資源造成衝擊，令本該接受服務的居民權益受損。他表示，在西奈山貝斯以色列醫院關閉後，華埠居民將僅有長老會醫院可供選擇，但聽聞其目前的接納能力以超出限度，若再有健康狀況不穩的群體進入，將令醫院不堪負荷。

儘管如此，市社會服務局(DSS)在信中指，本次選址周邊地區並無「為任何遊民人群提供收容的資源」，但該說法在會上遭到反駁；據了解，目前威廉街(William St.)52號酒店為18歲以下兒童移民家庭的庇護所，而根據市主計長報告，華埠是曼哈頓收容設施密度最高的地區之一。