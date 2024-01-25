我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯表示，紐約市不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善。(記者和釗宇╱攝影)
亞當斯表示，紐約市不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)24日公布上任以來第三份市情咨文，表示紐約市已經從新冠疫情後的低谷中「起死回生」，不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善；不過，在最受關注的無證客問題上，亞當斯並未有太多著墨。

亞當斯說，紐約市正在正確的道路上前進，市府仍將把維護公共安全、增加就業、新建住房作為主要任務；他表示，全市去年起大主要犯罪類別中，有五個出現下降，其中凶殺案數量下降12%，槍擊案下降25%。市警已經收繳了超過1萬4000把非法槍枝，未來將繼續重點打擊盜車、商店盜竊等行為，市警也將盡力縮短辦案時間，「只要犯罪下降，就業就會上升，遊客就會增加，生活質量就能提高。」

同時，亞當斯表示紐約市已經提前一年恢復了所有疫情期間丟失的工作崗位，自他上任以來，私營領域已經創造27萬個就業崗位，並新成立了4萬4000個商家，大部分都是小商業者。他表示，紐約市將繼續加速實現2025年總崗位數量500萬個的目標，目前進度也超前了一年。

在住房方面，亞當斯表示紐約市仍處於住房危機當中，表示計畫將利用市府所有的建築設立24個可負擔住房項目，仍然承諾未來十年新建50萬套住房。他還呼籲州議會推出新的稅收減免政策，吸引開發商建設更多可負擔住房。

亞當斯說，「紐約市的狀態很強，遠比兩年前更強；我希望感謝所有辛勤工作的紐約市民，是你們幫助紐約市起死回生。」

不過，亞當斯並未過多提及紐約市正面臨的無證客危機，也未提到解決辦法，只是呼籲聯邦政府儘快介入。前市議長柯魁英(Christine Quinn)表示，「我認為市長沒有直面紐約市正面臨的挑戰，現在這個時候需要高屋建瓴的視野和管理，但這次市情咨文沒有體現出來。」

紐約市長亞當斯24日公布上任以來第三份市情咨文，表示紐約市已經從新冠疫情後的低谷...
紐約市長亞當斯24日公布上任以來第三份市情咨文，表示紐約市已經從新冠疫情後的低谷中「起死回生」。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市 亞當斯 就業

上一則

規管外送服務及交通工具 市府將設新部門

下一則

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

延伸閱讀

紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場

紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場
紐約攔檢次數法增加「內耗」 華警：恐更不安全

紐約攔檢次數法增加「內耗」 華警：恐更不安全
反對攔檢法 紐約華人籲向議員發聲

反對攔檢法 紐約華人籲向議員發聲
紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

紐約三江慈善公所 頒發優秀青少年獎學金

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討