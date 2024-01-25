亞當斯市情咨文：紐約市已起死回生

亞當斯表示，紐約市不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業崗位，而且公共安全也有所改善。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)24日公布上任以來第三份市情咨文，表示紐約市已經從新冠疫情後的低谷中「起死回生」，不僅完全恢復了因為疫情而丟失的就業 崗位，而且公共安全也有所改善；不過，在最受關注的無證客問題上，亞當斯並未有太多著墨。

亞當斯說，紐約市正在正確的道路上前進，市府仍將把維護公共安全、增加就業、新建住房作為主要任務；他表示，全市去年起大主要犯罪類別中，有五個出現下降，其中凶殺案數量下降12%，槍擊案下降25%。市警已經收繳了超過1萬4000把非法槍枝，未來將繼續重點打擊盜車、商店盜竊等行為，市警也將盡力縮短辦案時間，「只要犯罪下降，就業就會上升，遊客就會增加，生活質量就能提高。」

同時，亞當斯表示紐約市已經提前一年恢復了所有疫情期間丟失的工作崗位，自他上任以來，私營領域已經創造27萬個就業崗位，並新成立了4萬4000個商家，大部分都是小商業者。他表示，紐約市將繼續加速實現2025年總崗位數量500萬個的目標，目前進度也超前了一年。

在住房方面，亞當斯表示紐約市仍處於住房危機當中，表示計畫將利用市府所有的建築設立24個可負擔住房項目，仍然承諾未來十年新建50萬套住房。他還呼籲州議會推出新的稅收減免政策，吸引開發商建設更多可負擔住房。

亞當斯說，「紐約市的狀態很強，遠比兩年前更強；我希望感謝所有辛勤工作的紐約市民，是你們幫助紐約市起死回生。」