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20社團迎春慶典 28日新澤西登場

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約北京同鄉會等20多個社團將於28日，在美國夢商場舉辦迎春慶典。(記者邢易霖 / 攝影)
紐約北京同鄉會等20多個社團將於28日，在美國夢商場舉辦迎春慶典。(記者邢易霖 / 攝影)

隨著農曆龍年即將到來，紐約北京同鄉會攜20多家社團組織宣布，將於28日(周日)下午2時至4時，在新澤西美國夢(American Dream)商場舉辦迎春慶典，屆時舞台將呈現中華文化特色的精彩表演。活動旨在促進文化交流，讓當地民眾了解中華文化。

北京同鄉會會長張寶利表示，在美中關係緊張的背景下，活動在起步階段考慮到了加強民間交流的重要性。他們希望通過不同的藝術形式展示給美國觀眾，以發揚中華文化。

北京同鄉會理事長侯建利說，這次活動是華人社區的一次大聯合，有來自20個省市的僑胞參與，其中包括山東、浙江、福建、河南等多個地區的社團，主要展現多地區的和諧及力量。此外，每個地區的同鄉會都將呈現其特色文化的節目表演，向美國觀眾展示中華民族多樣性。

總導演兼舞台總監曉櫻介紹，今年的活動籌備兩個月左右，都是來自社區的經典節目，如來自北京同鄉會的特色樂器表演竹樂聲聲和音樂串燒；美國貴州同鄉會的少數民族服飾秀、紐約東北同鄉會的東北大秧歌、煙台同鄉會的獨唱、美國河南同鄉會的少林功夫表演和美國上海同鄉會的迎賓腰鼓等；還有專業的魔術表演、雜技和變臉；以及來自星光舞蹈藝術中心的少兒舞蹈和星湃舞團的蒙族舞蹈等精彩節目。

此次活動由美國夢、紐約北京同鄉會、紐約山東同鄉會、大文行酒業共同主辦，以及25家社團和多個商家共同協辦。迎春慶典活動時間是28日(周日)下午2時至4時。地址，American Dream Way East，Rutherford。

河南 新澤西 華人

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