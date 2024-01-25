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慶龍年 法拉盛市政廳推亞裔藝術活動

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛市政廳，將從27日起，舉辦為期一個月的亞裔藝術家表演活動，迎接農曆新年的到來。圖為陳乃霓舞團表演。(法拉盛市政廳官網)
法拉盛市政廳，將從27日起，舉辦為期一個月的亞裔藝術家表演活動，迎接農曆新年的到來。圖為陳乃霓舞團表演。(法拉盛市政廳官網)

從27日(周六)開始，皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)將舉辦為期一個月的亞裔藝術家表演活動，迎接農曆新年的到來。這些表演將涵蓋舞蹈、音樂和藝術等領域，透過藝文活動推廣文化、喜迎龍年。

市政廳執行兼藝術總監寇達克(Ellen Kodadek)表示，農曆新年是亞洲國家和世界各地社區的傳統節日，2024年是龍年，法拉盛市政廳作為文化團結的催化劑，展示與當地亞裔社區產生共鳴的傳統，讓觀眾在活動中了解文化，感受節日氛圍。

據她介紹，活動將以Woomin Kim和移民藝術家合作組織Lily and Honglei的「記憶」藝術展拉開帷幕，使用不同的織物和材料描繪家鄉的城市和市場場景，同時還將創作紐約場景，以反映移民到紐約的歷程。

2月10日(周六)晚上7時，音樂二重奏大提琴Gayageum將登台獻藝。大提琴手Sol Daniel Kim和伽倻琴演奏家Dayoung Yoon將從韓國來到法拉盛參加演出。此組合成立於2016年，二人的音樂由韓國傳統音樂組成，他們最近獲得首爾Jeongdong劇院頒發的「年度藝術家 」稱號。演出票價為18元，可在法拉盛市政廳網站上在線購買。

2月25日(周日)下午3時，著名華人舞團「陳乃霓舞團」(Nai-Ni Chen Dance Company)將帶來多姿多彩、寓教於樂的舞蹈表演「紅鞭炮」。該劇將通過炫目的道具、多彩的服裝、音樂、雜技以及專業演員的生動舞蹈，講述農曆新年慶祝活動的起源，一群村民齊心協力打敗可怕怪獸的故事。這個故事旨在給人們帶來歡樂和娛樂，並介紹一些有關農曆年的歷史和背景。這場演出也將是法拉盛市政廳系列活動的閉幕演出。

欲了解更多活動信息，請訪問法拉盛市政廳網站，https://www.flushingtownhall.org/。

法拉盛 亞裔 移民

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