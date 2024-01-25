法拉盛華商會26日舉辦籌募餐會 感謝美國夢機會

法拉盛華人(工商)促進會宣布，2024年年會暨第42周年基金籌募餐會定於26日舉辦。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛華人 (工商)促進會宣布，2024年年會暨第42周年基金籌募餐會，定於26日(周五)舉辦，歡迎社區共襄盛舉，屆時將頒獎服務貢獻亞裔 社區的第20選區市議員黃敏儀、以及紐約市 警皇后北區勤務指揮中心指揮官巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)。

華商會理事長王耀明以及首席顧問杜彼得表示，作為非營利機構，華商會成立42年來從未向政府申請經費，為彰顯華人的尊嚴與價值，皆是與會者出錢出力支撐，迄今為止已有不少政要參與過；本次晚會的主題是「美國夢」，「作為華人移民，我們感謝主流社會給予的機會，也表達深為美籍華人的光榮，展現華人在各個行業的實力，維護亞裔社區的尊嚴」。

對於今年的社區貢獻獎獲獎者，杜彼得說，自黃敏儀上任兩年以來，表現可圈可點，尤其是因為驅趕無證攤販遭到很多非議，雖然還有進步空間，但她已經盡其所能；另外，紐約市警在華人商業的發展中十分重要，正是有他們維護社區，商業才可以順利發展，所以藉此機會感謝指揮官巴斯登貝克。

華商會年會暨基金籌募餐會歷年都能吸引上千人參與，今年餐會定於26日晚6時30分至11時，在可樂娜111街52-11號的Terrace on the Park舉辦，著正式服裝為宜，詳情可致電(718)353-2320或電郵[email protected]。