演藝協會年會串聯台灣與世界 台多劇場、業者等參展 盼擴美市場

台灣業者在參加美國表演藝術專業人士協會年會後，分享各自的收穫。圖中從左至右分別為張惠君、邱美芳、蘇珮珊、劉奕伶及廖詠葳。(記者許君達／攝影)

美國表演藝術專業人士協會(Association of Performing Arts Professional，簡稱 APAP)年會日前在曼哈頓舉行，駐紐約台北文化中心今年攜多個來自台灣的劇場、表演業者以及獨立舞者參會，並設立攤位，提供雙方交流平台，在紐約連結台灣與世界。

紐文中心主任張惠君介紹，今年的APAP年會是疫情 後恢復舉辦的第二年，對於演藝市場，全球業者都面臨著要如何把觀眾拉回實體劇場的挑戰，為此紐文中心協助台灣業者，創建平台，在紐約用文化的語言展示台灣。

台中國家歌劇 院節目企畫部節目組組長邱美芳說，APAP雖然是藝術展會，但其實商業色彩很濃，參展者往往只有很短的時間窗口，必須快速簡單地「讓人知道你是什麼」。不過，成功完成挑戰者的回報也相對豐厚，因為美國的演藝市場大且成熟，場館、經紀人等資源之間的關係網非常緊密，只要能談成一項合作，就有可能在一次巡演之行中安排起多次演出，既有利於打響品牌更節省運營成本。

翃舞製作國際發展專案經理蘇珮珊表示，美國市場並非誰想進來都能分到一杯羹，而是需要長期的聯繫和人脈才行。在APAP年會上與客商面對面溝通、並進一步直接討論未來的擴展計畫，是建立這樣長期穩定聯繫的最佳方式。

張惠君表示，紐約是一個充滿無限可能的地方。「無論你的藝術有多小眾，都有可能在這裡獲得市場。」獨立參會的台灣舞蹈家劉奕伶表示，短短幾天，「在一個像客廳一樣大」的空間內，看到全世界的表演業者以及他們帶來的無數精彩展示，令她大感過癮。蘇珮珊則發現，當下的美國市場對亞洲元素需求旺盛，這對於台灣的業者來說是個機會。

主打台灣原住民 元素的布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳表示，紐約的可能性不僅在於商業層面，更存在於藝術與文化的本體之中。在APAP會上，她遇到一名來自夏威夷的蒙古裔舞者，在切磋交流的過程中，她領略到了南島族裔的文化共通性以及來自大陸性文化元素的融合。