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紐約法拉盛雨中賣年貨繁忙 無證攤販遭警方清場

記者邢易霖 / 紐約即時報導
警方在現場開出罰單並給予無證攤販警告。(金山提供)
警方在現場開出罰單並給予無證攤販警告。(金山提供)

紐約法拉盛24日儘管綿綿細雨紛紛飄灑，緬街橋下依舊是攤販們擠爆的熱鬧場所。隨著春節的腳步臨近，眾多攤販開始紛紛擺攤，售賣起各式年貨。紐約市警和市府機構針對長期存在的無證商販於午時再次展開執法行動，清理橋下無證商販，沒收違規人員的年貨和食品並開出罰單。

根據目擊者，市衛生局和市警局在下午1時左右出現在法拉盛街頭，展開規模不小的清查行動，現場出現3輛警車及多名警員。多個攤販售賣的春聯、紅燈籠、和紅包等年貨遭到收繳，路邊出現市政部門卡車，裝載沒收物品。

一對殘疾夫婦在橋下無證售賣大量年貨，面對警方，他們表示自己是持有殘疾證明，因為馬上要過年了，為了補貼家用，這才進了大批年貨，而且生意也剛做不久。警方在查完證件後指出，殘疾證明不能被視為營業許可證，亂擺攤是不合法的行為。夫婦在與警方交涉時，希望能夠解決問題並取回被沒收的年貨，他們誤以為持有殘疾證明是合法的，這是一場誤會，希望得到諒解，並表示下次不會再犯。現場不少警員開始將沒收的年貨搬至卡車，並向違法攤販現場開出罰單，給予警告。

此外，還有位年輕人在緬街免費向過路行人派發掛歷，警方並未介入，引起一些民眾的質疑。有民眾說道，「橋下路面已經很擁擠，來來往往做生意的太繁雜，而且今日還下著雨，容易出現安全事故，雨天路滑，我們不僅要看路，還要躲避攤販。」另一位民眾表示，警方或許過於寬容了，每次來了都是沒收和開罰單，仍有攤販不知悔改，繼續犯錯。他認為應該出台一些禁令，杜絕這些無證攤販隨意售賣行為，這樣社區才會變得更好，讓執法更有力度，以確保社區秩序。

緬街橋下攤販開始售賣大量年貨。(金山提供)
緬街橋下攤販開始售賣大量年貨。(金山提供)
警方沒收攤販的年貨，將他們移至卡車。(金山提供)
警方沒收攤販的年貨，將他們移至卡車。(金山提供)

法拉盛 紐約市

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