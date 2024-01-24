紐約法拉盛雨中賣年貨繁忙 無證攤販遭警方清場

警方在現場開出罰單並給予無證攤販警告。(金山提供)

紐約法拉盛 24日儘管綿綿細雨紛紛飄灑，緬街橋下依舊是攤販們擠爆的熱鬧場所。隨著春節的腳步臨近，眾多攤販開始紛紛擺攤，售賣起各式年貨。紐約市 警和市府機構針對長期存在的無證商販於午時再次展開執法行動，清理橋下無證商販，沒收違規人員的年貨和食品並開出罰單。

根據目擊者，市衛生局和市警局在下午1時左右出現在法拉盛街頭，展開規模不小的清查行動，現場出現3輛警車及多名警員。多個攤販售賣的春聯、紅燈籠、和紅包等年貨遭到收繳，路邊出現市政部門卡車，裝載沒收物品。

一對殘疾夫婦在橋下無證售賣大量年貨，面對警方，他們表示自己是持有殘疾證明，因為馬上要過年了，為了補貼家用，這才進了大批年貨，而且生意也剛做不久。警方在查完證件後指出，殘疾證明不能被視為營業許可證，亂擺攤是不合法的行為。夫婦在與警方交涉時，希望能夠解決問題並取回被沒收的年貨，他們誤以為持有殘疾證明是合法的，這是一場誤會，希望得到諒解，並表示下次不會再犯。現場不少警員開始將沒收的年貨搬至卡車，並向違法攤販現場開出罰單，給予警告。