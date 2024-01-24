我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連續3年刷新紀錄 歐記健保登記人數大增500萬

阿拉斯加航空門板脫落 嬰兒搭飛機怎樣才安全？

整修劉錦廣場 社區歡迎：華埠有望振興

記者和釗宇／紐約即時報導
紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場。(記者和釗宇 / 攝影)
紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場。(記者和釗宇 / 攝影)

市府決定重修劉錦廣場(Kimlau Square)的消息讓華埠社區感到振奮，社區人士表示，重修劉錦廣場的計畫不僅能夠改善交通、確保安全，未來將能夠吸引更多遊客來到華埠，在振興社區的同時更好地保留華人的傳統文化。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)對市府提出重修劉錦廣場表示支持，他說，劉錦廣場周邊街區道路複雜，行人、車輛經常通行困難，交通事故頻發，需要一直有人疏導交通，翻修之後壅堵問題將得到改善；美化布碌崙大橋至劉錦廣場之間的柏路，將能夠讓遊客更方便地來到華埠就餐、購物，帶動小商業者發展。

民主黨65D區領袖、于金山表示，劉錦廣場的整修勢在必行，目前廣場在六條街的交會處，交通極為不便；市府去年夏天就已經來社區做過調查詢問意見，社區反響強烈。他表示，劉錦廣場是南曼哈頓僅有的廣場，理應和華盛頓廣場及哥倫布廣場齊名，在整修美化後有資格成市區出名廣場之一，為華埠添加景觀。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，雖然目前市府財政困難，但很高興仍有資金幫助華埠翻新劉錦廣場；整修完畢之後，加上第二大道地鐵線擴建的第四階段其中一站就包括劉錦廣場，等建成之後華埠將重現活力。

對於柏路美化項目，于金山表示，雖然此次計畫沒有涉及重開柏路，但整修布碌崙大橋至劉錦廣場的人行道已經是一個進步，希望能吸引更多在布碌崙大橋遊覽的遊客來到華埠，將對小商業者的生意有所幫助；至於重開柏路讓車輛通行，雖然社區也極力希望，但權限不在市府，不能過分強求，希望不要因為社區意見不同而使劉錦廣場翻新計畫泡湯。馬泰則表示，他將繼續推動完全重開柏路，而翻修劉錦廣場和推動重開柏路可以同時進行。

陳作舟表示，九一一事件關閉柏路後最大的問題並非禁止普通車輛出入，而是行人通行不便；「布碌崙大橋每天吸引幾萬名遊客，但是他們三過華埠而不入，不知道從橋上下來很快就能到華埠；我們建議將布碌崙大橋下用壁畫裝飾，吸引遊客下來觀看，這樣他們很容易就能看到前往華埠的路。」

市府還計畫在劉錦廣場新修華埠歡迎牌樓，于金山說，劉錦廣場是華裔退伍軍人忠烈坊所在之地，是華人社區精神堡壘，但年久失修，破敗剝落，已到必須重建之時，改造計畫來的正是時候；同時可以安排民族英雄林則徐銅像更佳的地位，突顯中華民族精神。

陳作舟說，新建歡迎牌樓無論從吸引遊客還是保留華人文化傳統上來說都是必要的。「華人的牌樓文化已經延續兩千年之久，從漢代以來就有，全世界有華人的地方就有牌樓；新建牌樓不僅是為了吸引遊客，更是為了保持我們的文化，尊重民族傳統和歷史。」

對於新建牌樓的資金問題，于金山、陳作舟均表示不擔心，「社區一定會捐錢。」陳作舟說，全美其他華埠的牌樓籌資都是社區捐款。于金山說，除了在劉錦廣場新建牌樓，華埠東邊的東百老匯、北部的堅尼路三角地和西部街區都應該建起牌樓，但最大的阻力是交通局，因為當局不希望看到建築物橫跨街道，「但現在市府主動提出新建牌樓，是一個很好的開始。」

華埠 布碌崙 華人

上一則

紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場

延伸閱讀

紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場

紐約市將斥資5580萬元 重修華埠劉錦廣場
馬泰致信華埠商家 支持UCard

馬泰致信華埠商家 支持UCard
攝影展、燈籠藝術、社區工作坊…華埠系列活動迎新春

攝影展、燈籠藝術、社區工作坊…華埠系列活動迎新春
州眾議員李榮恩拚連任 華埠社區籌款

州眾議員李榮恩拚連任 華埠社區籌款

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%
矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息

矽谷華裔谷歌工程師陳立人涉殺妻案 四大文件揭露訊息