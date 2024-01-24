整修劉錦廣場 社區歡迎：華埠有望振興

紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場。(記者和釗宇 / 攝影)

市府決定重修劉錦廣場(Kimlau Square)的消息讓華埠 社區感到振奮，社區人士表示，重修劉錦廣場的計畫不僅能夠改善交通、確保安全，未來將能夠吸引更多遊客來到華埠，在振興社區的同時更好地保留華人 的傳統文化。

華埠市議員馬泰(Chris Marte)對市府提出重修劉錦廣場表示支持，他說，劉錦廣場周邊街區道路複雜，行人、車輛經常通行困難，交通事故頻發，需要一直有人疏導交通，翻修之後壅堵問題將得到改善；美化布碌崙 大橋至劉錦廣場之間的柏路，將能夠讓遊客更方便地來到華埠就餐、購物，帶動小商業者發展。

民主黨65D區領袖、于金山表示，劉錦廣場的整修勢在必行，目前廣場在六條街的交會處，交通極為不便；市府去年夏天就已經來社區做過調查詢問意見，社區反響強烈。他表示，劉錦廣場是南曼哈頓僅有的廣場，理應和華盛頓廣場及哥倫布廣場齊名，在整修美化後有資格成市區出名廣場之一，為華埠添加景觀。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，雖然目前市府財政困難，但很高興仍有資金幫助華埠翻新劉錦廣場；整修完畢之後，加上第二大道地鐵線擴建的第四階段其中一站就包括劉錦廣場，等建成之後華埠將重現活力。

對於柏路美化項目，于金山表示，雖然此次計畫沒有涉及重開柏路，但整修布碌崙大橋至劉錦廣場的人行道已經是一個進步，希望能吸引更多在布碌崙大橋遊覽的遊客來到華埠，將對小商業者的生意有所幫助；至於重開柏路讓車輛通行，雖然社區也極力希望，但權限不在市府，不能過分強求，希望不要因為社區意見不同而使劉錦廣場翻新計畫泡湯。馬泰則表示，他將繼續推動完全重開柏路，而翻修劉錦廣場和推動重開柏路可以同時進行。

陳作舟表示，九一一事件關閉柏路後最大的問題並非禁止普通車輛出入，而是行人通行不便；「布碌崙大橋每天吸引幾萬名遊客，但是他們三過華埠而不入，不知道從橋上下來很快就能到華埠；我們建議將布碌崙大橋下用壁畫裝飾，吸引遊客下來觀看，這樣他們很容易就能看到前往華埠的路。」

市府還計畫在劉錦廣場新修華埠歡迎牌樓，于金山說，劉錦廣場是華裔退伍軍人忠烈坊所在之地，是華人社區精神堡壘，但年久失修，破敗剝落，已到必須重建之時，改造計畫來的正是時候；同時可以安排民族英雄林則徐銅像更佳的地位，突顯中華民族精神。

陳作舟說，新建歡迎牌樓無論從吸引遊客還是保留華人文化傳統上來說都是必要的。「華人的牌樓文化已經延續兩千年之久，從漢代以來就有，全世界有華人的地方就有牌樓；新建牌樓不僅是為了吸引遊客，更是為了保持我們的文化，尊重民族傳統和歷史。」

對於新建牌樓的資金問題，于金山、陳作舟均表示不擔心，「社區一定會捐錢。」陳作舟說，全美其他華埠的牌樓籌資都是社區捐款。于金山說，除了在劉錦廣場新建牌樓，華埠東邊的東百老匯、北部的堅尼路三角地和西部街區都應該建起牌樓，但最大的阻力是交通局，因為當局不希望看到建築物橫跨街道，「但現在市府主動提出新建牌樓，是一個很好的開始。」