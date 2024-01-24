我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

假車牌、擋牌照 讓市府少收逾億罰款

記者和釗宇／紐約報導
假車牌或遮擋牌照規避測速攝像頭執法，使紐約市去年少收大約1億800萬元。(市長辦公室提供)
假車牌或遮擋牌照規避測速攝像頭執法，使紐約市去年少收大約1億800萬元。(市長辦公室提供)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)近日公布審計報告顯示，因為駕駛員使用假車牌或遮擋牌照規避測速攝像頭執法的行為，紐約市去年少收大約1億800萬元罰款。

根據報告，去年上半年，在被測速攝像頭抓拍到超速的車輛中，有22%因為車牌使用的是假車牌，或車牌無法讀取，因而無法收取罰款；其中，大部分規避執法車輛使用的是所謂「幽靈牌照」，或是從網路上打印的臨時牌照；而無法讀取牌照的車輛中，絕大部分情況是牌照破損或被遮擋。

蘭德表示，因為缺乏執法，假拍照和遮擋牌照的問題正愈演愈烈，「如果加強一些執法，問題就可能得到控制；例如，如果一輛車每周都會路過砲台隧道(Battery Tunnel)或其他特定路段，就可能會被在場執勤的警察抓到。」

蘭德表示，假車牌和遮擋牌照的問題不僅可以規避的測速和紅燈攝像頭執法，而且也挑戰大都會運輸署(MTA)、紐新航港局(Port Authority)和州高速公路管理局(state Thruway Authority)的路橋費、堵車費執法。

此前就有數據顯示，2022年，MTA和航港局分別因為牌照無法讀取而少收4600萬和4000萬元過路費。航港局此前表示，網上打印假牌照的問題是新冠疫情時期開始出現的。去年航港局加強執法，開始逮捕規避過路費的駕駛員，從逃費者手裡追回2500萬元。

市長亞當斯(Eric Adams)2022年曾矢言打擊假牌照問題，市交通局發言人則表示，市主計長指出的問題主要發生在舊型攝像頭上，目前新型攝像頭已開始部署，問題或能得到解決。

州長霍楚(Kathy Hochul)也在州情咨文中提出打擊假牌照問題，她在預算案中提出，允許州車輛管理廳(DMV)增加對使用非法牌照、遮擋牌照行為的罰款，甚至擬拒絕為此類車輛註冊。

紐約市 MTA 大都會

上一則

馬泰致信華埠商家 支持UCard

下一則

即時轉帳軟體 檢察官籲強化資安

延伸閱讀

紐約市最牛門衛 上門得先陪他來段熱舞

紐約市最牛門衛 上門得先陪他來段熱舞
紐約Q線二期工程預計於3月啟動 MTA面對壓力削減成本

紐約Q線二期工程預計於3月啟動 MTA面對壓力削減成本
找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有
防墜軌 MTA試點設柵欄 李文促裝滑動門

防墜軌 MTA試點設柵欄 李文促裝滑動門

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲