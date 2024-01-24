假車牌、擋牌照 讓市府少收逾億罰款

假車牌或遮擋牌照規避測速攝像頭執法，使紐約市去年少收大約1億800萬元。(市長辦公室提供)

紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)近日公布審計報告顯示，因為駕駛員使用假車牌或遮擋牌照規避測速攝像頭執法的行為，紐約市去年少收大約1億800萬元罰款。

根據報告，去年上半年，在被測速攝像頭抓拍到超速的車輛中，有22%因為車牌使用的是假車牌，或車牌無法讀取，因而無法收取罰款；其中，大部分規避執法車輛使用的是所謂「幽靈牌照」，或是從網路上打印的臨時牌照；而無法讀取牌照的車輛中，絕大部分情況是牌照破損或被遮擋。

蘭德表示，因為缺乏執法，假拍照和遮擋牌照的問題正愈演愈烈，「如果加強一些執法，問題就可能得到控制；例如，如果一輛車每周都會路過砲台隧道(Battery Tunnel)或其他特定路段，就可能會被在場執勤的警察抓到。」

蘭德表示，假車牌和遮擋牌照的問題不僅可以規避的測速和紅燈攝像頭執法，而且也挑戰大都會 運輸署(MTA )、紐新航港局(Port Authority)和州高速公路管理局(state Thruway Authority)的路橋費、堵車費執法。

此前就有數據顯示，2022年，MTA和航港局分別因為牌照無法讀取而少收4600萬和4000萬元過路費。航港局此前表示，網上打印假牌照的問題是新冠疫情時期開始出現的。去年航港局加強執法，開始逮捕規避過路費的駕駛員，從逃費者手裡追回2500萬元。

市長亞當斯(Eric Adams)2022年曾矢言打擊假牌照問題，市交通局發言人則表示，市主計長指出的問題主要發生在舊型攝像頭上，目前新型攝像頭已開始部署，問題或能得到解決。

州長霍楚(Kathy Hochul)也在州情咨文中提出打擊假牌照問題，她在預算案中提出，允許州車輛管理廳(DMV)增加對使用非法牌照、遮擋牌照行為的罰款，甚至擬拒絕為此類車輛註冊。