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馬泰致信華埠商家 支持UCard

記者范航瑜／紐約報導
馬泰向下東區和曼哈頓華埠的50多家雜貨店寄出信函，向市民宣傳UCard的好處。(記者范航瑜／攝影)
馬泰向下東區和曼哈頓華埠的50多家雜貨店寄出信函，向市民宣傳UCard的好處。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠市議員馬泰(Christopher Marte)於23日在東百老匯呼籲商家支持UCard，該福利卡可讓低收入市民，購買健康及新鮮的食品，但目前在華埠及下東城許多超市和雜貨店仍不普及；為此馬泰也向選區內的50多家雜貨店寄出信函，宣傳UCard的好處。

UCard是低收入紐約人可以透過聯邦醫療保險優惠計畫(Medicare Advantage)計畫申請的福利卡。市民可以使用該卡購買健康和新鮮的食品。然而，華埠和下東區的許多超市和雜貨店尚未接受這種付款方式。數千名居民不得不在能夠負擔得起的廉價食品與新鮮健康的食物之間艱難選擇，其中大部分還是沒有工作收入的老年人。

由於通膨和生活成本上升，許多紐約人更依賴UCard來節約開支，但由於華埠不少商店都不接受UCard作為付款方式，不少當地居民只能長途跋涉，到其他社區能接受UCard的商店消費。馬泰表示，接受UCard對於商家實際上是一種促進生意的方式，顧客能夠在這些商店更多消費。

馬泰指出，大多數商店已經擁有使用UCard的技術，只需安裝額外軟件即可。對於沒有現代支付系統的商家來說，購買一套UCard系統的價格只需幾個用戶，就可輕鬆收回成本。

紐約城市公益聯合會會長陳文敏表示，很多市民對UCard抱有疑慮，或不認識這項福利。她介紹，市民可以用UCard可以在超市與雜貨店購買食品，還有更多的優惠可享受，這對市民尤其是老年人非常有益。

聯邦醫療保險負責人表示，如果市民有任何疑問，可以訪問位於聯邦醫療保險東百老匯(East Broadway)35號或堅尼路(Canal Street)161號的辦公室。團隊將於周一至周五上午9時至下午5時為市民解答疑惑並提供協助。

曼哈頓華埠市議員馬泰於23日在東百老匯呼籲商家支持UCard。(記者范航瑜／攝影...
曼哈頓華埠市議員馬泰於23日在東百老匯呼籲商家支持UCard。(記者范航瑜／攝影)

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