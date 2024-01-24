即時轉帳軟體 檢察官籲強化資安

在線支付及點對點快速轉賬應用程式受到歡迎，但也成為犯罪分子的做案工具。(記者顏嘉瑩／攝影)

隨著移動支付以及點對點快速轉帳功能的普及，技術進步在讓人們享受方便的同時，同樣也被犯罪分子盯上。曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)23日致函多家應用程式營運商，要求他們更新技術、增加安全防範能力，同時也提醒市民進行相關設置以防損失。

數據顯示，在過去五年，全美點對點支付的資金流動總額已超過1兆元，而金融欺詐也愈來愈多；據統計，從2020年至2022年，與在線快速支付及轉帳有關的欺詐索賠增加了兩倍，消費者每年損失的總金額高達數億元。與普通信用卡 消費不同，很多快速轉帳軟體在完成交易後無法撤銷，也難以追回轉出的金錢。

白艾榮23日致函給Venmo、Zelle和Cash App三家營運商，表示在紐約市 ，有犯罪分子以協助線上購物或捐款等理由，誘騙受害者將手機交給他們操作，並迅速轉帳給自己。部分案件中，還有犯罪分子用暴力威脅或下藥的方式，迫使受害者交出密碼和手機使用權，「而這些案件很大一部分，就是因為快捷轉帳功能過於便捷、而且缺乏更高強度的安全措施」。

白艾榮說，該現象不只存在於紐約市，同樣也曾發生在全美各地。例如去年在西岸洛杉磯曾經發生的一起搶案中，劫匪就持刀強迫受害人透過手機，轉帳數千元得手。

白艾榮呼籲，營運商應借鑑信用卡服務商的安全監控方式，在可疑交易發生時要求提供額外證明，並對大額貨幣交易設置至少一天的等待時間，以要求用戶完成二次驗證，在等待時間內可撤銷交易。而對用戶來說，則最好設置二次驗證密碼，並設置每日轉帳限額，盡可能減少可能受損的程度。