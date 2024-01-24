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紐約客談╱餐館亂收小費現象 日益嚴重

紐約客談

隨著紐約餐飲業日益壯大，不少商家抱著僥倖的心理，把小費偷偷算在總額裡，接著讓客人在帳單上簽字另外支付小費，不知情的顧客會再次支付小費，甚至還有一些餐館服務不到位還強求顧客支付小費。許多民眾回家看到銀行卡帳單的意外支出後苦不堪言，稱人生已經很艱難了，為何在外吃飯還要多留心眼，看一眼帳單。

許多店家也常上演「擦邊」的戲碼，當民眾發現單據有問題時會態度誠懇表達歉意，將多收的費用退還。但是深思一下，如果沒有人察覺到店家的「不當操作」，這樣的「過失」難道就能順理成章地多收費用？

法拉盛多家華人餐館遭到顧客投訴，強烈不滿隱藏收費及亂收小費現象。在服務到位的前提下，該給的小費都相應會給。但如果餐廳的服務不好，商家則不該強求顧客支付小費。

有一位顧客分享了他在法拉盛王子街用餐的經歷，結帳時給了30元的小費現金。然而，由於使用刷卡支付，餐廳卻未經他同意的情況下在卡上再次刷了一筆小費。市府和監管部門是否能夠嚴肅懲處這種行為，確保用餐環境的公平和透明。

法律規定餐廳不得強制收取小費，除非有特殊理由。如果餐廳打算在帳單上收取服務費，必須在菜單或顯眼位置提前告知顧客，並在點單前說明。若信息被隱藏或在顧客看不到的地方，屬違規現象，顧客有權提出投訴。

相關監管部門目前經開始關注這一問題，呼籲民眾留心，也可投訴。建議顧客，每次填好小費後，應拍照留存，如果之後發現被多收費，可找銀行申訴；也可撥打311熱線或到市消費者事務局(DCA)網站投訴。

法拉盛 華人

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