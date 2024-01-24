布碌崙男冒用身分 銀行取款逾1萬遭通緝

布碌崙身分竊賊大通銀行取巨款，遭通緝。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )一名身分竊賊進入格雷夫森德(Gravesend)一家離華社不遠的大通銀行(Chase)分店，用受害者的信息提取了1萬2500元現金，警方目前已經公布了這名盜賊的照片，希望知情者及時通報。

這起案件發生在市警66分局的轄區內。去年6月7日下午2時14分左右，一名竊賊進入位於布碌崙康尼島 大道(Coney Island Avenue)2500號的大通銀行，使用一名42歲受害人的個人信息，在銀行櫃台提取了1萬2500元現金。這名竊賊隨後徒步逃離現場，去向不明。

根據警方的描述，這名竊賊是男性，身高約5呎7吋，體重約170磅，膚色較淺。這名竊賊最後一次露面時頭戴一頂黑色棒球帽，上面有白色NY字樣，帽沿上有三條白色豎條，竊賊身穿黑色Puma汗衫。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。