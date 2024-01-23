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黃敏儀選區咨文： 關注生活質量、社區安全

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨文會議，強調了對居民生活質量和社區安全的持續關注，並表示將一直努力為居民爭取更好的居住條件和安全保障。(記者高雲兒／攝影)
紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨文會議，強調了對居民生活質量和社區安全的持續關注，並表示將一直努力為居民爭取更好的居住條件和安全保障。(記者高雲兒／攝影)

紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨文會議，強調了對居民生活質量和社區安全的持續關注，並表示將一直努力為居民爭取更好的居住條件和安全保障。

黃敏儀表示，在過去的兩年，花了不少時間在多語言服務方面，「我的父母都是亞裔，英語能力有限，所以會優先有這種考慮」；黃敏儀說，她使得選票和傳票文件有中文選項，311手機應用也增加中文。

她非常關注生活質量問題，比如提出禁止在公園附近抽菸和大麻；她在去年撥款600萬元，用於連結皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以及艾莉潭公園(Alley Pond Park)的綠地道路，屆時民眾可以任意騎車或步行在公園之間。

同時，為了方便乘客上下車的同時，紐約市議會去年也通過黃敏儀提出的法案，要求市長亞當斯指派專門機構或辦公室，出具關於法拉盛公車總站潛在地點的詳細報告。

為了讓居民生活在安全的環境裡，黃敏儀也將和新的109局長合作，打擊犯罪；對於街頭無證攤販，黃敏儀表示，市衛生局將有專門人員，針對此類違章行為。

洪水也是一個重要的問題，黃敏儀稱，市環境保護局正在研究包括凱辛納大道(Kissena Blvd)的暴雨管理項目，同時也將計畫在未來召開會議，以便分享進展。

教育方面，在黃敏儀的努力下，紐約市議會投票批准在皇后區第25學區建設一所新的小學，為這個過度擁擠的學區增加696個座位，新校預計將在2027年9月開放。今年伊始，她已為學校爭取到450萬元資金，繼續支持教育事業。

黃敏儀表示，她前不久被選入市議會核心領導團隊，成為其中唯一的亞裔成員，並同時加入市議會預算談判小組(Budget Negotiation Team)，未來將同市議長和市議會財政委員會(Committee on Finance)主席一起，參與和市長亞當斯的預算談判。

她表示，將在2024年持續關注電單車共享計畫，認為該計畫可能讓街道更加雍壅堵；同時繼續關注無證攤販，並打擊其他犯罪，為耆老提供更多可負擔性住房，「在新的任期內我將繼續支持那些打破障礙、通往成功的政策，並營造包容的環境」；黃敏儀表示，「我將努力證明你們對我的信任，成為你們在市議會的代表」。

紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨...
紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨文會議，強調了對居民生活質量和社區安全的持續關注，並表示將一直努力為居民爭取更好的居住條件和安全保障。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨...
紐約市議會第20選區市議員黃敏儀即將開始第二個任期，她於22日在法拉盛舉辦選區咨文會議，強調了對居民生活質量和社區安全的持續關注，並表示將一直努力為居民爭取更好的居住條件和安全保障。(記者高雲兒／攝影)
黃敏儀表示，「我將努力證明你們對我的信任，成為你們在市議會的代表」。(記者高雲兒...
黃敏儀表示，「我將努力證明你們對我的信任，成為你們在市議會的代表」。(記者高雲兒／攝影)

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