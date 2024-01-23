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申綠卡謊稱子女虐待 移民律師被捕

記者許君達╱紐約報導
為無證客虛報遭遇家暴以獲取綠卡，卻導致受害人申請被拒甚至遭遇驅逐，布朗士一律所被起訴。(Getty Images)
為無證客虛報遭遇家暴以獲取綠卡，卻導致受害人申請被拒甚至遭遇驅逐，布朗士一律所被起訴。(Getty Images)

紐約一間移民律師事務所，涉嫌為數百名尋求庇護的無證客提交虛假陳述、謊稱他們遭到自己子女的虐待，在長達五年的時間導致多名客戶在毫不知情的情況下申請被拒、甚至被驅逐出境。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)22日對該律所的多名工作人員提起訴訟，並逮捕了律所負責人阿曼克瓦(Kofi Amankwa)父子。

起訴書顯示，2018至2023年間，阿曼克瓦夥同其他被告以幫助無證移民獲取綠卡身分的名義，向每名客戶收取數千元費用，然後利用聯邦「暴力侵害婦女法」(Violance Against Women Act, VAWA)的規定，偽造證據，並在客戶不知情的情況下向移民法庭提交虛假陳述，稱他們被自己的子女虐待。

檢察長辦公室調查發現，阿曼克瓦等人在製造虛假陳述後，卻並未告知他們的客戶。這導致很多客戶在提交申請和面談時不了解自己提交的材料內容，因而自述與材料不符，並導致申請失敗，甚至還有客戶因此而被驅逐出境。

詹樂霞表示，這些只想創造更好生活的移民，被聲稱可幫他們爭取最大利益的律師利用和傷害，導致家庭破裂、骨肉分離。該律所的行為違反了「行政法」(Executive Law)、「紐約一般商業法」(New York General Business Law)和「司法法」(Judiciary Law)。檢察長辦公室在訴訟中要求被告立即停止欺騙行為、償還客戶損失並接受民事罰款。

移民律師陳闖創介紹，VAWA條款規定，當事人無論是否非法入境和居留，只要面臨來自家庭的暴力和虐待，都可以申請到綠卡並離開原生家庭獨立居住。VAWA一般主要被來自拉丁美洲國家的無證入境者作為移民的捷徑。來自中國的移民由於申訴遭遇政治方面迫害的可信度相對較高，因此較少會用到這個渠道。在一些特殊情況下，比如與美國合法居民婚後遭遇家暴，華人也會有機會利用到VAWA，但陳闖創告誡，除非真的遭遇不幸，否則不要輕易嘗試虛假陳述。

移民 綠卡 非法入境

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