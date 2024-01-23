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市府將免除低收20億元醫療債務

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市長亞當斯22日宣布，市府將聯合非營利組織免除大約20億元醫療負債。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯22日宣布，市府將聯合非營利組織免除大約20億元醫療負債。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)22日宣布，市府將聯合非營利組織免除大約20億元醫療負債，若民眾的醫療負債超過其家庭年收入的5%，或家庭年收入低於聯邦貧困線的400%，都可以免除債務。該項目不需要申請，受益人將接到債務免除的通知，預計將惠及50萬低收入市民。

數據顯示，全美有超過1億個家庭面臨不同程度的醫療債務，約有40%的成年人欠有醫療和牙科債務，總額高達1950億元。市府數據也表明，醫療債務主要影響低收入非洲裔和西語裔市民，以及那些無醫保或醫保不足的市民。

亞當斯表示，將在未來三年內投資1800萬元，與紐約市非營利組織RIP Medical Debt合作進行這項一次性債務免除計畫；他說，這將成為全美最大規模的城市醫療債務免除項目，「獲得醫療照護並不應該成為紐約市民和家庭的負擔。有了這項改變人生的項目，大約50萬民眾的醫療債務將被免除。」

根據協議，RIP Medical Debt將以極低成本從醫療機構或商業債務買家手中購入這些債務，然後消除這些負債。債務減免的受益人不需要提出申請，他們將接到通知，說明他們的債務已被第三方購買並清零，沒有附加條件，也不會出現稅務罰款。該項目預計將從今年年初啟動，並持續三年。

低收入 紐約市 亞當斯

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