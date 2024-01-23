民代集會聲援無證客：取消60天時限

現場還有兩組移民家庭分別分享了他們目前面臨的挑戰，以及這項政策如何影響他們家庭的故事。(記者范航瑜／攝影)

紐約市議員與倡議者22日在中城舉行集會，聲援目前受市府驅逐的無證客 家庭，並呼籲亞當斯 政府取消30天與60天的時間限制。

「我們需要保護所有兒童免受傷害，並維護我們共同的人性需求，」倡議者表示。他們要求政府停止驅逐有孩子的家庭，並取消現有的時間限制。去年12月，數千名首批無證客因時限到期被驅逐，不少在嚴寒之中流浪街頭。

現場還有兩組移民家庭 分別分享了他們目前面臨的挑戰、以及這項政策如何影響他們家庭的故事。布碌崙8大道部分華社所在的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)則抨擊了這項政策，稱「這樣的規則將製造更多混亂，只會傷害所有紐約人。這不是我們所需要的領導。」

「我是孟加拉穆斯林移民的女兒，而我的父母在40幾年前移民來到布碌崙，」亞裔市議員、市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)講述了這一政策對孩子的影響。「我們的家長、教師與學校社區，都用愛和同情心擁抱每一名無證客學生，讓他們有茁壯成長的空間。」