民代集會聲援無證客：取消60天時限
紐約市議員與倡議者22日在中城舉行集會，聲援目前受市府驅逐的無證客家庭，並呼籲亞當斯政府取消30天與60天的時間限制。
「我們需要保護所有兒童免受傷害，並維護我們共同的人性需求，」倡議者表示。他們要求政府停止驅逐有孩子的家庭，並取消現有的時間限制。去年12月，數千名首批無證客因時限到期被驅逐，不少在嚴寒之中流浪街頭。
現場還有兩組移民家庭分別分享了他們目前面臨的挑戰、以及這項政策如何影響他們家庭的故事。布碌崙8大道部分華社所在的第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)則抨擊了這項政策，稱「這樣的規則將製造更多混亂，只會傷害所有紐約人。這不是我們所需要的領導。」
「我是孟加拉穆斯林移民的女兒，而我的父母在40幾年前移民來到布碌崙，」亞裔市議員、市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)講述了這一政策對孩子的影響。「我們的家長、教師與學校社區，都用愛和同情心擁抱每一名無證客學生，讓他們有茁壯成長的空間。」
市長亞當斯(Eric Adams)去年7月宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所，不包括帶孩子的成年人。隨後，市府在9月將時限縮短到30天。如果無證客入住30天內無法得到進一步安置，則需重新前往位於曼哈頓羅斯福酒店的庇護中心申請床位。
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