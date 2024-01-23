台灣紡織廠商團 紐約參展尋商機

在全球市場冷淡的大環境下，台灣紡織業者組團前往紐約賈維茨中心參展以尋求資源、維繫渠道。(記者許君達╱攝影)

業界知名的紐約成衣布料及輔料(冬季)展覽會(Texworld New York City)22日起在曼哈頓 賈維茨會議中心(Javits Convention Center)召開，在國際紡織業市場整體需求較為疲軟的情況下，財團法人中華民國 紡織業拓展會(簡稱紡拓會)率五家台灣廠商組團前往參展，以拓展銷售渠道。

紡拓會市場開發處專員詹采溱介紹，當前國際市場大環境較冷，大型製造商普遍面臨庫存壓力，因而採購量縮減，台灣的面料廠商自然也會面臨訂單減少的問題。本次組團參展的廠商共有五家，廠商的參展熱情比去年夏季展會有所減少。五家廠商中，有為了維繫長期客戶聯繫的老牌業者，也有初次出國參展希望開拓市場的新軍，還有兩家主打特種布料或服裝配件。

詹采溱表示，組團出國參展不僅是為廠商提供組織服務，紡拓會自己也會利用這樣的機會去研究市場的最新趨勢和走向。比如，紡拓會發現，最近幾次的紐約展上，土耳其 業者開始大舉進入，推高了市場競爭的壓力。不過，台灣紡織業一直堅持的高技術路線以及緊跟時勢潮流的策略還是能確保廠商在激烈的競爭中有地立足。

台灣明新針織科技公司此前一直以接代理訂單的模式經營，目前希望開發自己的銷售渠道，因此今年第一次出國參展。銷售代表呂冠賢介紹，參展的目的一方面是希望能直接接到一些訂單，更重要的是，在紐約這個全美最負盛名的展會上學習。他表示，展會的價值在於，他們可以與潛在客戶進行直接的交流，了解最前沿的市場需求，這樣公司才能針對需求快速反應。