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攝影展、燈籠藝術、社區工作坊…華埠系列活動迎新春

記者劉梓祁／紐約報導
心目華埠準備舉辦一系列慶祝農曆新年的活動。(主辦方提供)
心目華埠準備舉辦一系列慶祝農曆新年的活動。(主辦方提供)

隨著農曆龍年到來，曼哈頓華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)準備舉辦一系列慶祝活動，旨在展示豐富的文化傳統和增強社區聯繫，內容涵蓋照片展覽、傳統舞龍舞獅表演和手工藝工作坊等。

心目華埠表示，在農曆新年舉辦慶祝活動是延續中華傳統習俗與融合僑社新興元素的特別時刻，因此大多活動對公眾免費，僅部分工作坊採用購票制。該機構介紹說，將與攝影鄭德華(Edward Cheng)合作，展出由其拍攝的黑白膠片攝影展「伴獅巡埠-過年習俗」，以第一視角帶外界回顧華埠豐富多彩的農曆新年慶祝活動。

此展覽於即日起至2月25日，派克街(Pike St.)1號的心目華埠工作室舉辦對公眾免費開放，開放時間為周四和周五下午3時至6時，藝術家談話將於2月1日(周四)晚6時至8時舉行，閉幕儀式將在2月25日(周日)晚6時至8時舉行。

另外，2月4日(周日)下午3時則將有社區工作坊，向到場者介紹農曆新年的傳統和儀式，加深海外華人對該時節及其象徵物件意義的理解。

此外，燈籠揭幕活動將於2月10日(周六)農曆新年初一上午11時在勿街(Mott St.)舉辦，當日不僅會有舞獅表演，還會揭幕年度燈籠藝術家駐場項目的新作品。

另外，2月17日(周六)上午11時，心目華埠駐場藝術家將在勿街遊行展示龍年特製燈籠。最後，在2月18日(周日)下午2時，將有農曆新年茶會，且藝術家將展示和銷售傳統手工藝品。更多活動信息可訪問www.thinkchinatown.org。

以往心目華埠農曆新年活動。(主辦方提供)
以往心目華埠農曆新年活動。(主辦方提供)

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