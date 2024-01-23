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龍年新春大遊行 齊聚20組織、數百人 2月11日18大道見

記者顏潔恩／紐約報導
由布碌崙班森賀華人社區服務中心主辦的「龍年新春大遊行」，定於2月11日(周日)在18大道舉行。(記者顏潔恩/攝影)
由布碌崙班森賀華人社區服務中心主辦的「龍年新春大遊行」，定於2月11日(周日)在18大道舉行。(記者顏潔恩/攝影)

由布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心主辦的「龍年新春大遊行」，定於2月11日(周日)在18大道舉行，將有近20個組織、數百人參加，預計將會迎來數千居民沿途圍觀；主辦方表示，此活動延續該會每年的新春傳統，增添春節氣氛之餘，也旨在向社區內的非華裔民眾展示中華傳統文化。

服務中心負責人羅添福表示，新春遊行是該會每年春節期間都會舉辦的重點活動，今年已邁入第八屆，按照往常一樣，由市警62分局負責遊行的維安工作；他感謝地方警局的大力支持，每年才得以順利且盛大地舉行活動，希望當地居民可以拭目以待，並踴躍出席和大家同樂。

服務中心執行總裁伍燕珊說，這是年度盛事，獲得很多民選官員辦公室、僑團、企業的支持，當日選區內的華人議員，包括州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡等人都會跟大家見面；此外，市長辦公室也回應，指市長亞當斯(Eric Adams)也會撥空出席，和當地華人一起慶祝新年。

今年確定參與活動的組織包括紐約廣府人總會、美國廣州聯合總會、美國肇慶僑胞聯合總會、美洲岑氏宗慶會、美國越華中學校友會、美國成務校友會、恩平商會、美國都斛同鄉會、海南同鄉會、美國廣州廣州聯合總會、廣東僑胞聯合總會、紐約伍氏宗親聯誼會、華人慈善基金總會、海灣公園大道華人商會、UA3、美國紐約華人聯合會等。

活動將於2月11日(周日)上午10時30分開始，嘉賓們將陸續致詞，約上午11時，遊行隊伍將在18大道交65街集合，在舞獅隊、鑼鼓隊以及財神爺的帶領下，沿著18大道從65街南向行走，直至82街結束；有意參加遊行的組織，可撥電至(718) 673-0303查詢詳情。

華人 8大道 亞當斯

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