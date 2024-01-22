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民代連署 籲社交媒體刪地鐵衝浪視頻

記者高雲兒／紐約報導
由於地鐵衝浪的視頻仍然流傳於社群網站，數十名紐約州議員近日簽署聯名信給主要科技公司，要求刪除這類內容。(市捷運局提供)
由於地鐵衝浪的視頻仍然流傳於社群網站，數十名紐約州議員近日簽署聯名信給主要科技公司，要求刪除這類內容。(市捷運局提供)

由於地鐵衝浪的視頻仍然流傳於社群網站，數十名州議員近日簽署聯名信，呼籲社交媒體公司刪除這類內容，防止青少年進行效仿，導致更多悲劇發生。

去年9月，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)以及紐約大都會運輸署(MTA)，曾發布勸誡年輕人切勿地鐵衝浪的宣傳片；大都會運輸署更表示，他們與社群網站公司達成協議，將刪除數千條地鐵衝浪視頻；MTA上周報告稱，自那時以來，已有一萬條視頻被刪除。

該宣傳活動不久後，仍發生兩宗因地鐵衝浪而造成的死亡。因此州參議員米維(Zellnor Myrie)聯合數十名民代寫信，指出Instagram、Facebook、YouTube、Snapchat、TikTok等平台未能履行先前刪除地鐵衝浪內容的視頻承諾，「我們注意到貴公司的公開聲明同意限制和刪除『地鐵衝浪』內容，然而，這些內容仍在貴公司的平台上蔓延。」

他指責這些科技公司美化、傳播和延續這一「地鐵衝浪」趨勢，「這類視頻不僅可以搜索到，而且還會在動態消息中隨機出現。我們只是希望社交媒體公司信守諾言，保護我們的孩子。」

據悉，民眾在YouTube和TikTok只能找到地鐵衝浪的新聞報導；Snapchat似乎沒有任何地鐵衝浪的視頻；但民眾仍能在Instagram找到地鐵衝浪視頻，且並非新聞報導，由於用戶可以將帖子設為私密，無法全面評估平台上有多少地鐵衝浪視頻。

MTA報告稱，去年有五人死於地鐵衝浪，是2018年至2022年間死於地鐵衝浪的人數總和；市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，這些悲劇對工作人員產生了巨大的影響，因為他們往往是第一個到達現場的人，「我們將繼續與社群網站公司合作，繼續向大眾傳達信息：這種冒險並不值得以你的生命為代價。」

去年9月，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hoch...
去年9月，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)以及紐約大都會運輸署(MTA)，曾發布勸誡年輕人切勿地鐵衝浪的宣傳片。(市長辦公室提供)

地鐵 社群網站 MTA

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