法拉盛地鐵站隨機攻擊？ 36歲男挨拳縫三針

法拉盛地鐵站日前發生一起攻擊案。(取自MTA)

法拉盛 緬街地鐵站 日前發生一起疑似隨意攻擊事件，一名36歲男性被另一名陌生男子揮拳攻擊，造成他額頭撕裂，在醫院縫了三針，市警表示目前嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，這起攻擊案發生在法拉盛109轄區及捷運警察20區(Transit District 20)，在19日(周五)上午11時30分，一名36歲的男子正要從法拉盛緬街地鐵站出來時，另一名陌生男子對他拳打腳踢，造成他額頭撕裂。他隨後被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，縫了三針後情況穩定。截至目前無人被捕，調查仍在進行之中。

而根據ABC的報導，受害者為36歲的耶茨(Caesar Yates)，他是一名自閉症患者，為自己可以獨立而感到驕傲。當時，他正乘坐七號線地鐵去皇后區 的一家超市工作，成為了一場疑似隨機暴力攻擊的受害者，「我的身體沒有感到太痛，但這種情況讓我很心痛，」他說。

耶茨的父親拉塞爾·耶茨(Russell Yates)表示，事實上兒子在之後已經去上班了，老闆給他打電話，於是他撥打了 911，「案發時有人對兒子說：『喲，你打了我的女兒！』 我的兒子說『不，我沒有推任何人』，然後正如他所說，他被揮拳攻擊。但是當然，作為一名家長，我試圖保持冷靜，但我很憤怒，我忍住眼淚。」

據了解，案發地點法拉盛地鐵站設有多處攝像頭，但因未知原因此起攻擊案件並未被攝錄。警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。