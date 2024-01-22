我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

F線脫軌調查 聚焦底盤失蹤4螺栓

記者胡聲橋╱紐約報導
四個螺栓成為F線脫軌地鐵調查的焦點。(MTA)
四個螺栓成為F線脫軌地鐵調查的焦點。(MTA)

大都會運輸署(MTA)對F線一列地鐵在布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)脫軌事件的調查仍在進行中，目前調查集中在脫軌車廂底盤四個神秘失蹤的螺栓上。

1月10中午，一列北行F線地鐵的第四車廂在駛近海王星大道(Neptune Ave.)站時，在高架軌道上脫軌。現場照片顯示，在脫軌車廂的八個「半徑臂」(radius arm)中，有一個「半徑臂」上的四個螺栓不見了，導致「半徑臂」脫離了底盤。據了解，「半徑臂」的作用是幫助地鐵車廂車輪和車軸固定在底盤上，並且在列車運行時使車輪保持對齊。如果「半徑臂」脫落或斷裂，就會導致列車脫軌。

到目前為止，調查人員尚未確定F線地鐵脫軌的原因，也未排除軌道原因或其他因素，但MTA的發言人證實，他們認為螺栓可能是事故原因之一。現在尚不清楚到底是斷裂導致螺栓失蹤，還是因為螺栓沒有正確安裝而脫落。不過，MTA的發言人表示，他們排除了有人故意破壞的可能性。

地鐵維護專家說，雖然隨著時間的推移螺栓會因為在日常列車運行中受到震動和機械沖擊而松動，但列車上的關鍵部件都會定期檢查。知情人士透露，出軌地鐵車廂是川崎R160型，最近一次檢查是在11月21日，出軌前大約行駛了9000哩，這在MTA允許的最長檢查間隔(每78天或1萬2000哩)之內。

MTA表示，自脫軌事故發生以來，已對整個地鐵車隊約五萬個「半徑臂」的螺栓進行了檢查，並重點檢查了川崎R160型車廂的螺栓；經過檢查，他們沒有發現「系統性問題」，乘客目前不用擔心。

地鐵 MTA 大都會

上一則

女深夜駕賓士遭劫車 警追二嫌

下一則

防墜軌 MTA試點設柵欄 李文促裝滑動門

延伸閱讀

MTA試點裝設月台柵欄 防跌落地鐵軌道

MTA試點裝設月台柵欄 防跌落地鐵軌道
僅搭一站也要安檢…台生搭上海地鐵提「這六項」差異

僅搭一站也要安檢…台生搭上海地鐵提「這六項」差異
紐約地鐵再出事 1乘客疑因撿拾物品遭撞身亡

紐約地鐵再出事 1乘客疑因撿拾物品遭撞身亡
紐約地鐵G線北段夏季將全天停開近十周

紐約地鐵G線北段夏季將全天停開近十周

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭