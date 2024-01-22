F線脫軌調查 聚焦底盤失蹤4螺栓

四個螺栓成為F線脫軌地鐵調查的焦點。(MTA)

大都會 運輸署(MTA )對F線一列地鐵 在布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)脫軌事件的調查仍在進行中，目前調查集中在脫軌車廂底盤四個神秘失蹤的螺栓上。

1月10中午，一列北行F線地鐵的第四車廂在駛近海王星大道(Neptune Ave.)站時，在高架軌道上脫軌。現場照片顯示，在脫軌車廂的八個「半徑臂」(radius arm)中，有一個「半徑臂」上的四個螺栓不見了，導致「半徑臂」脫離了底盤。據了解，「半徑臂」的作用是幫助地鐵車廂車輪和車軸固定在底盤上，並且在列車運行時使車輪保持對齊。如果「半徑臂」脫落或斷裂，就會導致列車脫軌。

到目前為止，調查人員尚未確定F線地鐵脫軌的原因，也未排除軌道原因或其他因素，但MTA的發言人證實，他們認為螺栓可能是事故原因之一。現在尚不清楚到底是斷裂導致螺栓失蹤，還是因為螺栓沒有正確安裝而脫落。不過，MTA的發言人表示，他們排除了有人故意破壞的可能性。

地鐵維護專家說，雖然隨著時間的推移螺栓會因為在日常列車運行中受到震動和機械沖擊而松動，但列車上的關鍵部件都會定期檢查。知情人士透露，出軌地鐵車廂是川崎R160型，最近一次檢查是在11月21日，出軌前大約行駛了9000哩，這在MTA允許的最長檢查間隔(每78天或1萬2000哩)之內。

MTA表示，自脫軌事故發生以來，已對整個地鐵車隊約五萬個「半徑臂」的螺栓進行了檢查，並重點檢查了川崎R160型車廂的螺栓；經過檢查，他們沒有發現「系統性問題」，乘客目前不用擔心。