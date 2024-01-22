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莊文怡宣誓就職：定為社區造福

記者胡聲橋╱紐約報導
新任市議員莊文怡(左一)宣誓就職。(記者胡聲橋╱攝影)
新任市議員莊文怡(左一)宣誓就職。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)43區市新科議員莊文怡(Susan Zhaung)21日在班森賀舉行就職典禮，市長亞當斯(Eric Adams)等紐約市各級民代、社會各界代表、華社代表近400人共同參加。作為布碌崙首位華裔市議員，莊文怡在儀式上表示，一定不負眾望，把社區的心聲反映到市議會，為社區造福。

就職典禮在班森賀猶太人社區中心(Edith and Carl Marks Jewish Community House of Bensonhrust)舉行，前市議員崔馬克(Mark Treyger)擔任司儀，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市長亞當斯、市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)以及州眾議員寇頓(William Colton)等先後在就職儀式上致辭，參議院期待著與她合作。

宣誓儀式由國會眾議員孟昭文(Grace Meng)主持，莊文怡在丈夫和兩位女兒的陪伴下，手按聖經，莊嚴宣誓就任紐約市議員。莊文怡在講話中首先感謝了家人、競選團隊、選民、以及所有支持她的人，他特別感謝了自己的導師州眾議員寇頓，感謝他把自己領進門並培養成才。

莊文怡說，作為一名出生在中國的華裔移民，能成為布碌崙第一位華裔市議員，她感到非常自豪。明年將是農曆龍年，她說大家都有著龍的精神，那就是永不放棄。她說，她的勝利也是華人的勝利，自己20歲時來到美國，那時自己的英語程度也很有限，她要感謝紐約市成就了她。

展望今後，莊文怡說將把公共安全作為自己的優先事項，她會大力支持警察，將為老年人爭取永久性的可負擔住房，為社區爭取美麗整潔的公園、高質量的教育；她堅決反對仇恨犯罪，不管是對猶太人和穆斯林，還是對亞裔的仇恨犯罪都是不可接受的。

新任市議員莊文怡就職儀式大家合影。(記者胡聲橋/攝影)
新任市議員莊文怡就職儀式大家合影。(記者胡聲橋/攝影)
各族裔舞者在就職儀式上台表演。(記者胡聲橋/攝影)
各族裔舞者在就職儀式上台表演。(記者胡聲橋/攝影)
新任市議員莊文怡就職儀式，市長亞當斯到場祝賀。(記者胡聲橋╱攝影)
新任市議員莊文怡就職儀式，市長亞當斯到場祝賀。(記者胡聲橋╱攝影)
新任市議員莊文怡及家人在就職儀式上與國會參議員議長舒默合影。(記者胡聲橋╱攝影)
新任市議員莊文怡及家人在就職儀式上與國會參議員議長舒默合影。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 眾議員 紐約市

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