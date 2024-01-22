2024皇后區夜市擴大規模 接受攤商報名

皇后區夜市近日宣布將迎來第九屆，開始接受攤販報名。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區 夜市近日宣布將迎來第九屆，開始接受攤販報名；創始人表示，新一屆夜市將有更多提升，包括擴大規模、延長開放時間，但仍保持平價，為市民提供更多夜市樂趣。

自2015年啟動以來，皇后區夜市已在過去八年中呈現了來自95個國家的美食，吸引了近300萬名遊客，並促成了近400家企業的創立。僅在去年，每個周六的平均遊客數達到2萬人，儘管價格上限為6元，但食品攤販每晚平均銷售超過2500元，藝術和小商品攤販則平均銷售額接近1000元。

皇后區夜市創辦人王榮光表示，新一年的夜市將進一步擴大攤位面積，使更多攤販參與，同時將開放時間從下午5時提前至下午4時，以增加攤販的營業額，同時減少顧客排隊等待時間。

他說，得益於公民銀行(Citizens Bank)的大力贊助，今年所有食品的價格上限仍然維持在6元，攤位費也將保持去年的優惠價格，甚至低於2015年的水平。王榮光強調，這對於夜市的顧客群至關重要，繼續保持平民化和經濟實惠的特點，「當皇后區夜市在2015年啟動時，價格上限只是使活動變得更加平民化；但現在，價格上限對於紐約市的許多人來說感覺像是一條生命線。」

本屆夜市的搶先場將於4月13日(周六)和20日(周六)舉行，門票將於3月開始售賣，更多資訊可於官方網站queensnightmarket.com查閱。此外，夜市現正接受2024季的攤販報名，至今已經收到超過200份申請。有意參與的攤販可透過bit.ly/2024-QNM-Vendor進行線上報名，如有任何疑問可通過電郵聯繫：[email protected]。

為了支持小商家的發展，夜市還將提供兩輪免費研討會。第一輪研討會將於2月1日、2月8日和2月15日(均為周四)在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉行，報名鏈接為 bit.ly/QNM-SBS-2024；第二輪研討會將於2月26日(周一)、3月6日(周三)和3月13日(周三)在布碌崙 的聖方濟各 學院(Saint Francis College)舉行，報名鏈接為 bit.ly/QNM-NYCBSC2024。